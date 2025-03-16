Новий прем’єр-міністр Канади обговорив з Зеленським та Стармером шлях до миру в Україні

Канада підтримала рішення про негайне припинення вогню в Україні

Новий прем’єр-міністр Канади Марк Карні разом з прем’єр-міністром Кіром Стармером та президентом України Володимиром Зеленським та іншими найближчими союзниками обговорили шлях України до миру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост прем’єр-міністра Канади в Х.

«Сьогодні вранці я розмовляв з прем’єр-міністром Стармером, Президентом Зеленським і багатьма нашими найближчими союзниками, щоб обговорити шлях України до миру. Канада підтримує пропозицію про негайне припинення вогню в Україні. Канада – вірний союзник України. Ми забезпечимо Україні військову підтримку, необхідну для самооборони – зараз і в майбутньому», - зазначив Карні.

За його словами, тепер Росія повинна зробити крок до миру.

«Тепер Росія повинна припинити тягнути час і починати атаки. Росії пора сісти за стіл переговорів із доброю волею», – зауважив Карні.

Також він підкреслив, що відповідно до домовленості глав МЗС країн G7 під час зустрічі у регіоні Шарлевуа у канадській провінції Квебек, учасники «Групи семи» будуть посилювати моніторинг санкцій проти Росії, щоб сприяти їх дотриманню.

Нагадаємо, Путін знову повторив, що вони нібито «готові припинити бойові дії», однак відразу згадав про «першопричини кризи». Російський диктатор Володимир Путін оголосив, що Москва згодна з пропозиціями про припинення бойових дій, однак «є питання», які ще треба обговорити. За словами Путіна, Росія нібито виступає за перемир'я з Україною на 30 днів, але є «нюанси», зокрема, йдеться про Курську область РФ. Він також вимагає, аби під час перемирʼя Україна припинила мобілізацію та отримання зброї.