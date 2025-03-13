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Путін заявив, що Росія «підтримує перемирʼя», але відразу висунув ряд вимог

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Путін заявив, що Росія «підтримує перемирʼя», але відразу висунув ряд вимог
Росія нібито виступає за перемир'я з Україною на 30 днів, але є «нюанси»
фото: ТАСС

Путін знову повторив, що вони нібито «готові припинити бойові дії», однак відразу згадав про «першопричини кризи»

Російський диктатор Володимир Путін оголосив, що Москва згодна з пропозиціями про припинення бойових дій, однак «є питання», які ще треба обговорити. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пропагандистські агентства ТАСС та «РИА Новости».

За словами Путіна, Росія нібито виступає за перемир'я з Україною на 30 днів, але є «нюанси», зокрема, йдеться про Курську область РФ. Він також вимагає, аби під час перемирʼя Україна припинила мобілізацію та отримання зброї.

«Україна може використати тимчасове перемир'я для примусової мобілізації та постачання зброї, потрібно вирішити питання, як це контролювати», – заявив Путін.

Окрім того, диктатор каже, що наразі тема контролю та верифікації у разі припинення вогню «незрозуміла». Загалом, він сказав, що ідея перемир'я «правильна», але є питання, які «треба обговорити», зокрема зі США.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним сьогодні ввечері. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву помічника Путіна Юрія Ушакова.

Ушаков зауважив, що зустріч пройде у закритому форматі. Інших деталей переговорів він не розкрив.

До слова, російський диктатор Володимир Путін може взяти в заручники пропозицію про припинення вогню, на яку погодилася Україна, щоб отримати превентивні поступки до початку офіційних переговорів про припинення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, 12 березня агентство Reuters повідомило, що високопоставлені російські джерела заявили, що угода про тимчасове припинення вогню повинна буде «врахувати» прогрес Росії на полі бою та «розв’язати занепокоєння Росії».

Раніше повідомлялося, що Європейська розвідка отримала документ із потенційними вимогами Росії на переговорах про мир, які виявилися дуже жорсткими. У цьому документі плани Трампа досягти миру за 100 днів назвали нереальними, а мирне врегулювання війни в Україні – неможливе до 2026 року.

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Теги: Москва диктатор путін росія

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