Перемир'я України та Росії: що про це думають війскові

Український військовий: Якщо ми втратимо підтримку, ми будемо боротися голими руками

Українські військові не вірять словам Путіна

Журналісти ABC News під час свого перебування в Україні стали свідками повернення з фронту машини швидкої допомоги, яка доставляла поранених військових. Вони вирішили запитати бійців, чи вірять вони заявам російського президента Володимира Путіна про мир. Про це повідомляє «Главком».

Серед військових, яких зустріли кореспонденти, був один особливо засмучений боєць. Як з’ясувалося, під час атаки ворожого дрона він втратив трьох побратимів.

Журналісти поцікавилися у командира бригади, чи варті ці жертви боротьби за Україну, зважаючи на можливість припинення військової допомоги з боку США. Той відповів:

«Якщо ми втратимо підтримку, ми будемо боротися голими руками».

Коли військового запитали про його ставлення до слів Путіна про мир, він лише засміявся і сказав:

«Путін бреше. Я воюю з 2014 року і знаю ціну путінських воєн».

Також кореспонденти запитали, чи турбує його те, що Дональд Трамп довіряє словам Путіна. На це командир зазначив:

«Він американський президент. Його обрали. Він не може бути дурнем».

Коли мова зайшла про скандальну зустріч Трампа і Зеленського в Овальному кабінеті, військовий висловив припущення:

«Можливо, це просто стиль роботи Трампа. І ми не бачимо повної картини».

Журналісти ABC News наголосили, що жоден з українських військових відкрито не критикував Трампа. Вони прагнуть завершення війни та розуміють, що саме він може відіграти у цьому ключову роль. Водночас вони не збираються відмовлятися від того, за що борються.

Нагадаємо, підполковник Богдан Кротевич із позивним «Тавр» заявив, що виступає проти перемирʼя. Він вважає, що Україна ще може перемогти у війні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його інтервʼю проєкту «Бомбардир».

Кротевич повідомив, що виступає проти перемирʼя, оскільки вважає, що Україні треба міняти структуру в Збройних силах та починати наступати.

«Спочатку починати оборонятися нормально, а потім уже наступати нормально. Я досі вважаю, що ми можемо перемогти», – сказав Кротевич.

Раніше ми писали, що росіяни хочуть замінити Зеленського, встановити маріонетковий режим та зробити Україну «великою Австрією» з конституційною гарантією нейтралітету. Про це інформує «Главком» із посиланням на The Financial Times.

Видання зазначає, що мета Москви – обдурити адміністрацію Трампа та укласти угоду, яка виглядатиме так, ніби президент США отримає те, що хоче, а саме припинення вогню, а домовленість призведе до того, чого хоче Росія, тобто, до контролю над Україною. Для цього РФ хоче замінити Зеленського, бо це фактично дозволить їй «смикати за ниточки» та тримати ситуацію у своїх руках.