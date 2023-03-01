Росія назвала своїх стратегічних союзників: список

РФ скаржиться, що на союзників Росії чиниться тиск із боку США

Міністерство закордонних справ Росії назвало довгострокових союзників РФ. Список союзників країни-агресора назвав в інтерв'ю росЗМІ заступник глави МЗС Росії Михайло Галузін.

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Серед довгострокових союзників Росії Галузін перерахував:

країни Євразійського економічного союзу (ЄАЕС),

країни Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

До ЄАЕС, крім Росії, входять Вірменія, Білорусь, Казахстан та Киргизстан.

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Членами ОДКБ є всі вище вказані країни та Таджикистан.

Галузін також заявив, що на стратегічних і довгострокових союзників Росії чиниться тиск із боку США та «підконтрольних їм структур та держав».

Цікаво, що у списку довгострокових союзників РФ немає Китаю. За даними заступника міністра торгівлі з промисловості і безпеки міністерства торгівлі США Алана Естевеса, Китай багато в чому підтримує війну Росії проти України з самого початку повномасштабного вторгнення.

Зазначимо, що остання спільна операція в рамках ОДКБ проходила на початку 2022 року в Казахстані. Країни ОДКБ відмовилися брати участь у російському вторгненні в Україну.

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