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Росія назвала своїх стратегічних союзників: список

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія назвала своїх стратегічних союзників: список
РФ досі вважає членів ОДКБ своїми союзниками
фото з відкритих джерел

РФ скаржиться, що на союзників Росії чиниться тиск із боку США

Міністерство закордонних справ Росії назвало довгострокових союзників РФ. Список союзників країни-агресора назвав в інтерв'ю росЗМІ заступник глави МЗС Росії Михайло Галузін.

Серед довгострокових союзників Росії Галузін перерахував:

  • країни Євразійського економічного союзу (ЄАЕС),
  • країни Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

До ЄАЕС, крім Росії, входять Вірменія, Білорусь, Казахстан та Киргизстан.

Членами ОДКБ є всі вище вказані країни та Таджикистан.

Галузін також заявив, що на стратегічних і довгострокових союзників Росії чиниться тиск із боку США та «підконтрольних їм структур та держав».

Цікаво, що у списку довгострокових союзників РФ немає Китаю. За даними заступника міністра торгівлі з промисловості і безпеки міністерства торгівлі США Алана Естевеса, Китай багато в чому підтримує війну Росії проти України з самого початку повномасштабного вторгнення.

Зазначимо, що остання спільна операція в рамках ОДКБ проходила на початку 2022 року в Казахстані. Країни ОДКБ відмовилися брати участь у російському вторгненні в Україну.

Політичні експерти вказують, що серед найкращих друзів Росії лишилися лише Білорусь, Іран і Північна Корея.

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Теги: росія Білорусь ОДКБ

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