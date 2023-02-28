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Геноцидна політика Росії матиме невідворотні юридичні наслідки: звернення Зеленського (відео)

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Геноцидна політика Росії матиме невідворотні юридичні наслідки: звернення Зеленського (відео)
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Інтенсивність боїв на Донеччині лише наростає

Херсонщина під обстрілами. Під Бахмутом ворогів вбивають сотнями. Енергосистема України витримала випробовування. А на росіян чекає суд. Про це у вівторок розповів президент України у своєму вечірньому зверненні.

Суд для злочинців

Сьогодні з візитом у нашій державі перебував прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан. Це інституція й особистість, які, безперечно, відіграють історичну роль у притягненні до відповідальності російських злочинців. «Геноцидна політика Росії проти нашого народу обов’язково матиме невідворотні юридичні наслідки для всіх, хто задумав, затвердив і реалізовує таку політику. І я хочу наголосити: йдеться не лише про виконавців, а й про вище політичне та військове керівництво держави-терориста. Сьогодні ми говорили про це з Карімом Ханом під час зустрічі в Києві», – повідомив Володимир Зеленський.

Він акцентував на тому, що це непроста робота. Але дати відповідь на російські злочини в умовах цієї агресії саме в площині верховенства права й саме силою міжнародного суду – це те, що буде однією з гарантій довготривалої майбутньої безпеки як українців, так і інших народів.

До того ж Україна наближається до відкриття українського офісу Міжнародного кримінального суду. «Вже є дієва співпраця в Україні Міжнародного кримінального суду й Офісу Генерального прокурора. Особливу увагу приділяємо таким російським злочинам, як депортація наших людей, депортація українських дітей. Усю цю російську геноцидну систему – від гвинтиків до архітекторів – демонтуємо й доведемо до законних вироків», – наголосив президент.

Найтяжче – у Бахмуті

Голова держави у вівторок провів чергове засідання Ставки. Знову в розширеному форматі. Доповідали ГУР, Міністерство оборони, Головком, командувачі напрямків. Детально займаємося ситуацією на кожному з фронтових напрямків.

«Найтяжче, як і раніше, – Бахмут і бої, що мають значення для захисту міста. Я наведу лише один приклад. Зараз Ставку ми проводимо доволі часто – мінімум двічі на тиждень. Минуле засідання було в четвер. І сьогодні генерал Сирський доповів, що від минулої Ставки лише на його напрямку близько 800 убитих ворогів», – повідомив президент.

За його словами, Росія взагалі не рахує людей, відправляючи їх на постійні штурми наших позицій. Інтенсивність боїв лише наростає.

Ворог атакує Херсонщину

Інтенсивність агресора зростає не лише в районі Бахмута. Володимир Зеленський у зверненні повідомив, що лише цієї доби Херсонщина зазнала понад 30 російських обстрілів. «Просто по вулицях, просто по людях. Мої співчуття усім, хто втратив рідних. За сьогодні вже четверо загиблих. Зробимо все, щоб придушити терористів», – заявив президент.

ОЕСР відкриває офіс у Києві

Зеленський сьогодні зустрівся з генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Це одна з найбільш потужних глобальних організацій, що об’єднує передові країни світу. Ті країни, у яких люди справді хочуть жити.

«Наша мета – повноправне приєднання України до організації, а також використання досвіду ОЕСР для модернізації нашої держави. Завтра відкриваємо офіс Організації в Києві», – повідомив голова держави.

За його словами, з генеральним секретарем ОЕСР обговорили справедливу податкову систему для українців – прозору, просту й таку, що втримає баланс між стимулюванням бізнесу та економічного зростання й забезпеченням соціальної справедливості. Зі свого боку Зеленський запропонував Організації економічного співробітництва та розвитку долучитися й до роботи щодо спрямування активів Росії на компенсацію збитків, завданих російською агресією.

Про ЄС

Рік тому, на п’ятий день повномасштабного вторгнення, Україна подала заявку на вступ до Європейського Союзу. Щоб здобути кандидатство, саме це було першим кроком. «Ми провели колосальну й колосально швидку роботу й отримали статус кандидата для України. Цього року маємо вийти на рішення щодо переговорів про членство для України», – підкреслив Зеленський.

Він навів інший приклад. Сьогодні в нашій енергосистемі не було дефіциту. Не було відключень електрики по країні. Тисячі людей щодня працювали й працюють на цей результат. Відновлювали те, що можливо було відновити після російських ударів. Берегли енергосистему. Допомагали містам, громадам, людям. «Звичайно, загроза ще зберігається. Звичайно, ми будемо боротись і захищатися. Ми обов’язково вистоїмо, хоч би що робив ворог», – сказав президент України.

 

Теги: окупанти суд Донеччина

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