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Росія озвучила, представників яких країн ЄС готова допустити до мирних переговорів

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Росія озвучила, представників яких країн ЄС готова допустити до мирних переговорів
Серед прикладів європейських політиків, які підтримують діалог із Росією, – прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
фото: Reuters

Захарова заявила, що Москва відкрита до контактів із європейськими політиками, які виступають за діалог

Росія готова вести переговори з представниками європейських країн, які прагнуть зберігати контакти з Москвою. Про це заявила речниця МЗС країни-агресора Марія Захарова, відповідаючи на запитання про можливу участь європейців у переговорах щодо завершення війни в Україні, пише «Главком» .

За словами Захарової, російська сторона не закриває двері для європейських політиків, які хочуть приїжджати до Росії, брати участь у заходах і вести переговори – як за офіційним дорученням, так і від власного імені.

«Для них двері завжди відчинені, вони завжди можуть негайно приїхати сюди, брати участь у різних заходах, вести переговори за офіційним дорученням або просто від себе. І ми теж ніколи не зачиняли двері», – сказала представниця МЗС Росії.

Водночас Захарова не назвала конкретних країн Євросоюзу, представників яких Москва хотіла б бачити за столом переговорів. Вона заявила, що Росія готова до контактів із тими, хто, за її словами, виступає за діалог і збереження зв’язків.

Серед прикладів європейських політиків, які підтримують діалог із Росією, – прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Його уряд виступає за збереження контактів із Москвою, зокрема в енергетичній сфері. 26 жовтня в Москві має відбутися засідання російсько-словацької міжурядової комісії з економічного, наукового й технічного співробітництва. Це буде перша така зустріч після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Також можливим кандидатом може стати Сербія, проте окупанти не назви конкретних імен представників держав ЄС.

Варто нагадати, раніше Росія заявила, що поки не бачить у Європі потенційних переговорників щодо України. Речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що європейським політикам потрібно «змінити підхід до спілкування», перш ніж претендувати на участь у мирних переговорах.

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Теги: переговори росія Європа Україна США війна

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