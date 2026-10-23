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Представник Путіна пояснив, як відновлення Starlink для України вплине на мирні переговори

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Представник Путіна пояснив, як відновлення Starlink для України вплине на мирні переговори
Пєсков підтвердив, що попри рішення стосовно Starlink, переговори будуть продовжені
фото: росЗМІ

У Кремлі заявили, що військова співпраця не припинялася, попри переговорний процес

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував повідомлення про те, що президент США Дональд Трамп нібито доручив відновити роботу Starlink і Starshield на території України. Він заявив, що попри дії адміністрації Трампа, Росія готова продовжити мирні переговори, повідомляє «Главком».

Під час спілкування з журналістами представника Кремля запитали, чи означає відновлення супутникового зв’язку для України, що попередні домовленості втратили силу і удари вглиб РФ почнуть з новою силою. 

«Ніхто і не зупиняв ударів, по-перше, спроби атакувати різні цілі на території Російської Федерації, і ніяка співпраця по лінії військових не припинялася», – відповів Пєсков.

Представник російського диктатора закликав не ігнорувати цей аспект, водночас наголосивши, що продовження бойових дій не заважає досягати домовленостей і країна-агресор продовжує мирні перемовини з американцями. 

«Але це не заважає узгоджувати таку важливу гуманітарну місію, досягати розуміння, узгоджувати дуже важкі деталі. І в цьому випадку ми передбачаємо акцентуватися саме на таких досягненнях», – заявив представник Кремля.

Варто нагадати, що Україна та РФ за сприяння першої леді США Меланії Трамп уклали тимчасове припинення вогню в Олешках Херсонської області, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільного населення через визначений безпечний коридор.

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Теги: Дмитро Пєсков війна росія Starlink США Україна переговори

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