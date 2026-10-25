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Росія відповіла на вимоги Європи щодо участі у мирних переговорах

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Росія відповіла на вимоги Європи щодо участі у мирних переговорах
Заява пролунала на тлі дискусій про можливу участь європейських країн у переговорах щодо завершення війни Росії проти України
фото: росЗМІ

Речниця МЗС країни-агресора Марія Захарова заявила, що європейським країнам спочатку потрібно навчитися вести діалог

Росія поки не бачить у Європі потенційних переговорників щодо України. Речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що європейським політикам потрібно «змінити підхід до спілкування», перш ніж претендувати на участь у мирних переговорах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на її заяву російським ЗМІ.

Відповідаючи на запитання, чи є в Європі потенційні переговорники щодо України, Захарова заявила, що європейцям потрібно навчитися використовувати слова за призначенням.

«Коли вони перестануть використовувати свій мовленнєвий апарат не за призначенням і почнуть використовувати мікрофон за його прямим призначенням, тоді, мабуть, можна буде приступити до певних – називайте як хочете – розмов, контактів тощо», – сказала представниця російського МЗС.

Заява пролунала на тлі дискусій про можливу участь європейських країн у переговорах щодо завершення війни Росії проти України. Москва неодноразово критикувала позицію європейських держав щодо війни, водночас європейські лідери наполягають на необхідності враховувати інтереси Європи під час визначення майбутньої безпеки континенту.

Варто нагадати, що президент США Дональд Трамп заявив про можливість економічної співпраці Сполучених Штатів із Росією після укладення мирної угоди. За його словами, бізнес-відносини стануть можливими після врегулювання війни.

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Теги: росія війна Європа переговори Україна

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