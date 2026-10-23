Зеленський після розмови з Кушнером і Віткоффом зробив заяву про мирні переговори

Президент України заявив про готовність до зустрічі з представниками Росії та США й назвав орієнтовні терміни тристоронніх переговорів

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом. Після цього він повідомив про підготовку до нової тристоронньої зустрічі України, США та Росії. Про це Зеленський заявив під час онлайн-виступу в Hudson Institute у Вашингтоні, повідомляє «Главком».

За словами президента, зустріч на рівні переговорних команд планують провести в першій половині листопада – якомога раніше. «Ми готові зустрітися будь-якого дня, навіть завтра, та все залежить від росіян», – сказав Зеленський.

Він нагадав, що подібні переговори очікувалися ще у вересні, однак тоді зустріч не відбулася. За словами глави держави, російська сторона знайшла причину, щоб не брати в ній участі.

Варто нагадати, що Росія підтримує проведення тристоронньої зустрічі на рівні переговорних команд України, США та РФ. Дати можливих переговорів поки що узгоджують. Про це повідомив журналістів президент України Володимир Зеленський за результатами візиту спецпредставника президента США Стіва Віткоффа до Росії