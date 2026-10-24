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Росія висунула НАТО умову для відновлення переговорів

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Росія висунула НАТО умову для відновлення переговорів
Заява пролунала на тлі тривалого погіршення відносин між країною-агресором та Альянсом
фото: росЗМІ

Москва вимагає від Альянсу відмовитися від політики стримування РФ та заявляє про готовність обговорювати питання роззброєння і безпеки

Росія не бачить можливості відновити діалог із НАТО, доки Альянс не відмовиться від політики стримування Москви. Водночас країна-агресор заявляє про готовність до співпраці із західними країнами у сфері роззброєння та безпеки. Про це заявила заступниця постійного представника Росії при відділенні ООН Наталія Фуженкова, повідомляє «Главком».

«До тих пір, поки НАТО не відмовиться на ділі від політики стримування Росії, спроби реанімувати будь-який діалог у цій сфері передбачувано зазнають провалу», – сказала Фуженкова.

За її словами, Москва залишається готовою до конструктивної роботи із західними країнами з питань роззброєння та безпеки. Однак, як стверджує російська дипломатка, для цього західні держави мають дотримуватися принципів рівноправності, взаємоповаги та врахування, за її формулюванням, обґрунтованих занепокоєнь і законних потреб Росії у сфері військової безпеки.

Заява пролунала на тлі тривалого погіршення відносин між Росією та НАТО через повномасштабну війну РФ проти України. Альянс посилює оборону східного флангу та підтримує право України захищатися від російської агресії.

Варто нагадати, що президент Володимир Зеленський заявив, що вступ України до НАТО зробив би ситуацію безпечнішою не лише для України, а й для Росії. На його думку, членство України в Альянсі було б для Москви безпечнішим варіантом, ніж перебування України поза військовим блоком.

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Теги: переговори росія НАТО

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