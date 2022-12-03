Наступ із Білорусі: політолог пояснив, що стримує Лукашенка

Путін хоче використати білоруську територію та армію для війни проти України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко буквально опинився під контролем російського диктатора Володимира Путіна. Однак Лукашенко продовжує опиратися, щоб напряму не воювати з Україною. Про це у коментарі 24 каналу розповів американський політолог Раміс Юнус.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Політолог наголосив, що Лукашенко міг два роки тому спокійно піти після виборів в Білорусі.

«Якби він визнав поразку на виборах, тоді могла бути зовсім інша ситуація і в Білорусі, і в Лукашенка. Тепер він «на гачку» в Путіна. Як і Путін перебуває «на гачку» в Заходу після 24 лютого», – зазначив Юнус.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Експерт наголосив, що Путін хоче використати білоруську територію та армію для війни проти України.

«Лукашенко розуміє – якщо Білорусь таки вступить у війну, то він полетить з крісла ще швидше за Путіна. Цивільні білоруси не хочуть воювати, як і військові. Якщо ці сили об'єднаються, то владі Лукашенка може настати кінець. Якщо військові не захочуть воювати і підуть проти нього, то народ вийде теж. Вони ж нікуди не зникли за останні три роки. 30-40 тисяч просиділи в тюрмах, кілька десятків тисяч виїхали за кордон. А інші досі вдома. Тому Лукашенко впирається, як тільки може. Він готовий виконувати різні забаганки Путіна, але напряму вступати у війну не хоче», – резюмував Юнус.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжив інформаційну спецоперацію, спрямовану для протидії російському тиску щодо участі у війні проти України, заявивши, що НАТО готується напасти на Білорусь. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).