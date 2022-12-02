Чи вступить Білорусь у війну проти України: аналіз ISW

Лукашенко протистоїть тиску Росії щодо вступу Білорусі у війну проти України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжив виставляти інформаційні умови для протидії російському тиску щодо участі у війні проти України, заявивши, що НАТО готується напасти на Білорусь. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Лукашенко звинуватив Україну та НАТО у зростанні кількості провокацій біля білорусько-українського кордону та заявив, що Україна намагається втягнути у війну сили Альянсу. Білоруський диктатор заявив, що його чиновникам вдалося стримати потенційного супротивника від застосування військової сили проти Білорусі, а НАТО нарощує сили та активізує бойову підготовку в сусідніх країнах.

Своєю чергою міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що прямої підготовки до війни немає і що Білорусь лише захищатиме свою територію.

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Аналітики ISW нагадали, що представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив, що ознак формування ударного угруповання на території Білорусі немає.

На думку аналітиків, Лукашенко та Хренін зробили відповідні коментарі, щоб підкріпити триваючу інформаційну операцію, спрямовану на закріплення українських сил на кордоні з Білоруссю у відповідь на загрозу вступу Білорусі у війну.

Також ISW вважає, що Лукашенко та Хренін намагаються переконати РФ, що «білоруські військові повинні залишатися в Білорусі для захисту від потенційної агресії НАТО, і таким чином створити інформаційні умови для протистояння тиску Росії щодо вступу Білорусі у війну проти України». «ISW продовжує оцінювати, що вступ Білорусі у війну Росії проти України вкрай малоймовірний», – підсумували аналітики.

Ключові висновки ISW за 1 грудня:

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