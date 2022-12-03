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На території Білорусі триває накопичення військ: генерал оцінив загрозу наступу

Надія Карбунар
glavcom.ua
На території Білорусі триває накопичення військ: генерал оцінив загрозу наступу
Білорусь продовжує накопичувати на своїй території війська
фото з відкритих джерел

Геншаб постійно відслідковує ситуацію у Північній операційній зоні

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про ситуацію у Північній операційній зоні. Про це ідеться на сторінці Командування Об'єднаних Сил ЗС України у Facebook.

З словами Сергія Наєва, ситуація є контрольованою. Але на території Білорусі триває накопичення союзного угрупування військ.

«Ми постійно відслідковуємо і готуємо наші сили до адекватного реагування. Наразі загрози з боку Білорусі ще немає», – пояснив Командувач Об’єднаних сил ЗСУ.

У випадку зростання воєнної загрози, в залежності від її кількісного і якісного складу, передбачена допомога додаткових сил і засобів, запевнив Сергій Наєв.

Нагадаємо, триває 283-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник не припиняє завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. На Авдіївському та Бахмутському напрямках продовжує вести наступальні дії. Триває переміщення особового складу та військової техніки окупантів для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Червонопопівка Луганської області та Соледар, Опитне, Невельське, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині. 

Як повідомлялося, у Чорному морі нині перебуває чотири російських кораблі-носії «Калібрів». Окупанти можуть атакувати Україну 24 крилатими ракетами.

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Теги: окупанти Білорусь Сергій Наєв наступ

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