Росія висунула умову продовження «зернової угоди»

Угода, укладена за посередництва ООН і Туреччини, має бути продовжена цього місяця

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що Москва погодиться на продовження Чорноморської зернової ініціативи, яка дозволяє безпечний експорт з українських портів, тільки якщо будуть враховані інтереси її сільгоспвиробників.

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«Російська сторона підкреслила, що продовження пакетної угоди по зерну можливе лише за умови врахування інтересів російських виробників сільськогосподарської продукції та добрив з точки зору безперешкодного доступу на світові ринки», – заявили у відомстві.

Нагадаємо, що угода, укладена за посередництва ООН і Туреччини, має бути продовжена цього місяця. Україна заявила, що домагатиметься продовження угоди на більш тривалий термін – до року – для кращого перспективного планування, а також хотіла б, щоб до неї був включений порт Миколаїв. Росія, однак, дала зрозуміти, що вона незадоволена деякими аспектами угоди.

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Раніше Україна звернулася до ООН та Туреччини через те, що Росія саботує «зерновий коридор».

22 липня в Стамбулі за пропозиції ООН Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний». «Зернова ініціатива» дозволила розблокувати порти Великої Одеси, які до війни на 80% були воротами для агроекспорту.

Впродовж січня кількість виходів з вітчизняних портів суден із українським продовольством трималася на рівні 2,7. Тобто в середньому було по 2-3 кораблі в день. Це один із найнижчих показників за всі місяці існування «зернової ініціативи», повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України. А в останні дні січня взагалі було встановлено антирекорд – добова кількість суден впала до 2,5. Такий низький показник був зумовлений штучним блокуванням роботи зернового коридору з боку російських інспекторів.

Крім того, в січні через цілеспрямований саботаж російською стороною інспекцій суден в Босфорі утворилися черги з понад 100 суден із зерном.