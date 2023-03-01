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Росія висунула умову продовження «зернової угоди»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія висунула умову продовження «зернової угоди»
фото ілюстративне

Угода, укладена за посередництва ООН і Туреччини, має бути продовжена цього місяця

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що Москва погодиться на продовження Чорноморської зернової ініціативи, яка дозволяє безпечний експорт з українських портів, тільки якщо будуть враховані інтереси її сільгоспвиробників. 

«Російська сторона підкреслила, що продовження пакетної угоди по зерну можливе лише за умови врахування інтересів російських виробників сільськогосподарської продукції та добрив з точки зору безперешкодного доступу на світові ринки», – заявили у відомстві.

Нагадаємо, що угода, укладена за посередництва ООН і Туреччини, має бути продовжена цього місяця. Україна заявила, що домагатиметься продовження угоди на більш тривалий термін – до року – для кращого перспективного планування, а також хотіла б, щоб до неї був включений порт Миколаїв. Росія, однак, дала зрозуміти, що вона незадоволена деякими аспектами угоди.

Раніше Україна звернулася до ООН та Туреччини через те, що Росія саботує «зерновий коридор».

22 липня в Стамбулі за пропозиції ООН Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний». «Зернова ініціатива» дозволила розблокувати порти Великої Одеси, які до війни на 80% були воротами для агроекспорту.

Впродовж січня кількість виходів з вітчизняних портів суден із українським продовольством трималася на рівні 2,7. Тобто в середньому було по 2-3 кораблі в день. Це один із найнижчих показників за всі місяці існування «зернової ініціативи», повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України. А в останні дні січня взагалі було встановлено антирекорд – добова кількість суден впала до 2,5. Такий низький показник був зумовлений штучним блокуванням роботи зернового коридору з боку російських інспекторів.

Крім того, в січні через цілеспрямований саботаж російською стороною інспекцій суден в Босфорі утворилися черги з понад 100 суден із зерном.

Теги: росія зерно Україна

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