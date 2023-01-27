Росіяни штучно блокують «зерновий коридор»: маємо антирекорд по кількості виходів суден 

Проблеми з’явилися на початку січня, але останніми днями ситуація значно погіршилася

Упродовж січня кількість виходів з вітчизняних портів суден із українським збіжжям трималася на рівні 2,7; тобто в середньому це було по 2–3 кораблі в день. Це один із найнижчих показників за всі місяці існування так званої «зернової ініціативи», повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України. Однак за останні дні ситуація погіршилася – добова кількість суден впала до 2,5, що є абсолютним антирекордом.

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«Він зумовлений штучним блокуванням роботи зернового коридору з боку російських інспекторів», – пояснюють в міністерстві. Зі свого боку постачальники збіжжя шукають рішення, які б могли виправити стан речей. Приміром, середній тоннаж відправок на одному судні в січні зберігся на рівні 37 тис. тонн, що є найкращим показником за час роботи «зернового коридору». Втім, це не врятувало ситуацію. «Коридором за перший місяць нового року виїхало лише 2,4 млн тонн збіжжя, тоді як у вересні та жовтні це було понад 4 млн тонн», – повідомляє в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Всього Україна вже відправила в рамках «зернової ініціативи» 675 суден із вантажем в 18,4 млн тонн. Частка Африки становить 2,3 млн тонн, Азії – 5,1 млн тонн, Європи – 7,5 млн тонн, Близького Сходу – 3,4 млн тонн.

Нагадаємо, що кілька днів тому через цілеспрямований саботаж російською стороною інспекцій суден в Босфорі утворилися черги з понад 100 суден із зерном.

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