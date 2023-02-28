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Український бізнес закликав ООН та Туреччину розблокувати зернову угоду та вільне судноплавство

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Український бізнес закликав ООН та Туреччину розблокувати зернову угоду та вільне судноплавство
Загальний обсяг експорту зерна міг би бути на 30-40% більшим
фото з відкритих джерел

Бізнес занепокоєний ситуацією, що склалася в останні місяці із затримками роботи зернових коридорів

Бізнес-спільнота, об’єднана Європейською Бізнес Асоціацією, Американською торговельною палатою в Україні та Асоціацією «Український клуб аграрного бізнесу», звернулася до Організації об’єднаних націй (ООН) та Туреччини з закликом розблокувати Чорноморську зернову ініціативу, та забезпечити вільне торговельного судноплавство в Чорноморському регіоні. У випадку ж, якщо РФ не погодиться на розблокування судноплавста, її кораблі мають підлягати таким же перевіркам, як і українські. Про це йдеться у заяві на сайті Європейської бізнес асоціації.

«Російські інспектори Спільного координаційного центру (СКЦ) штучно блокують повноцінну роботу зернової ініціативи та порушують вільне судноплавство в Чорному морі. Наразі 140 суден очікують на перевірку СКЦ у Босфорі, а українські порти працюють лише на 30% своєї потужності. Водночас рух російських суден у Чорному морі не обмежується регулярними перевірками, при цьому обсяг перевезених вантажів Азовським та Чорним морями становить близько 250 млн т в 2022 році. Таким чином, бізнес занепокоєний ситуацією, що склалася в останні місяці із затримками роботи зернових коридорів Чорним морем», – сказано у зверненні.

Бізнес-спільнота акцентує: міжнародні ланцюги постачання продовольства та глобальна продовольча безпека, включаючи світові ціни на продовольство та рівень голоду, знову опинилися під значною загрозою через штучне скорочення обсягів експорту українських зернових та олійних культур російською стороною. І якби Ініціатива працювала злагоджено та на повну потужність, загальний обсяг експорту зерна міг би бути на 30-40% більшим.

Тому міжнародна спільнота має вжити заходів для припинення свавілля російської сторони і забезпечення стабільної та своєчасної роботи інспекторів/представників комісії, які діють при СКЦ. А також розблокувати українські порти для всіх видів вантажів, та включити Миколаївський морський порт і інші порти та термінали, що розташовані в Бузько-Дніпровському каналі, до Чорноморської зернової ініціативи, з метою збільшення пропускної спроможності для експорту зерна.

«Потрібно забезпечити вільне торговельне судноплавство в Чорному морі для всіх сторін. Або – запровадити перевірку всіх російських суден, які плавають у Чорному морі, шляхом створення рівних умов для українського та російського експорту», – підкреслюється у зверненні.

Бізнес висловив вдячність ООН та Уряду Турецької Республіки за їх підтримку роботи Ініціативи, та підтримати її продовження щонайменше на один рік з автоматичним продовженням. Крім того, підписанти подякували Офісу Президента України, Міністерству аграрної політики та продовольства України, Міністерству розвитку громад, територій та розвитку інфраструктури України, Міністерству закордонних справ України та Адміністрації морських портів України за зусилля, пов’язані з безперервним експортом українського зерна та олійних культур в рамках Ініціативи.

Як відомо, раніше Віце прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернулися до міжнародної спільноти з закликом вплинути на Росію та розблокувати морське торгівельне судноплавство для України. Адже Росія свідомо ускладнює роботу «зернового коридору», натомість її кораблі вільно пересуваються морем, і не інспектуються взагалі – що дає агресору можливість доставляти по морю у тому числі військові вантажі.

Теги: росія міністр бізнес Миколаїв військові Дмитро Кулеба безпека Олександр Кубраков

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