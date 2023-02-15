Росія саботує «зерновий коридор»: Україна звернулася до ООН та Туреччини

Київ просить вплинути на Москву та розблокувати чорноморські порти

Росія свідомо ускладнює роботу «зернового коридору», через що у Босфорі утворилась черга із понад 140 суден, і більшість очікують там понад місяць. Натомість кораблі РФ вільно пересуваються морем, і не інспектуються взагалі – що дає агресору можливість доставляти по морю у тому числі військові вантажі. Саме тому міжнародна спільнота має докласти зусиль для того, щоб розблокувати українське торгівельне судноплавство.

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Про це йдеться у спільній заяві Віце прем'єр-міністр з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубраков та міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до міжнародної спільноти.

«Україна глибоко стурбована деструктивними діями РФ, які призводять до затримки роботи зернового коридору Чорним морем та підривають зернову ініціативу загалом, перешкоджають судноплавству в Чорному морі та вільному доступу продовольства на світові ринки», – йдеться у заяві.

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Зазначається, що представники Росії у складі інспекційних груп при Спільному координаційному центрі в Стамбулі вже кілька місяців поспіль системно затримують огляд суден, які прямують через протоку Босфор до/з українських портів. Така деструктивна політика призвела до того, що у Босфорі утворилась черга із понад 140 суден, і більшість очікують там понад місяць.

«Натомість Москва користується можливістю безперешкодного торговельного судноплавства з російських чорноморських портів. При цьому, інспекції цих суден в Босфорі не відбуваються. Це, зокрема, робить можливим використання Росією торговельних суден для отримання вантажів як комерційного, так і військового призначення задля продовження війни проти України», – підкреслюють українські політики.

Вони закликали міжнародну спільноту, зокрема ООН та Туреччину, вимагати від РФ негайного припинення штучних затримок в роботі зернового коридору, а також розблокувати порти для вільного мореплавства.

«Закликаємо міжнародну спільноту, зокрема ООН та Туреччину як гаранторів Чорноморської зернової ініціативи, вимагати від РФ негайного припинення штучних затримок в роботі зернового коридору Чорним морем, зупинки спроб РФ використовувати продовольство як зброю та розблокування торговельного судноплавства до українських портів Чорного моря», – резюмується у дипломатичному зверненні.

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Як відомо, вантажооборот через морські порти України у 2022 році через блокаду зі сторони РФ впав майже на 75%, в той же час вантажооборот країни-агресора через чорноморські порти тільки збільшився і склав понад 250 млн тонн, що перевищило показники 2021 року.

Експерти неодноразово зазначали, що РФ використовує блокаду морських портів України як економічну зброю, яка має знизити спроможність України до опору. Водночас, безперешкодне судноплавство в російські порти в Азово-Чорноморському басейні дозволило країні-агресору отримати в 2022 році понад 100 млрд.доларів від експорту, що є джерелом фінансування агресії проти України.