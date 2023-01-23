Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Росія цілеспрямовано гальмує «Зернову ініціативу»: 121 українські судна застрягли на Босфорі

Ірина Глотова
glavcom.ua
Росія цілеспрямовано гальмує «Зернову ініціативу»: 121 українські судна застрягли на Босфорі
Світ втрачає зерно через зупинку українських суден
www.agravery.com

Через цілеспрямований саботаж російською стороною інспекцій суден в Босфорі, утворюються черги з понад 100 суден із зерном

Станом на 18 січня в Босфорі на інспекцію Спільного координаційного центру (СКЦ) очікує 121 судно (28 – з агропродукцією на борту, 93 – судна, які йдуть до портів під завантаження). Середній час очікування – від 2 до 5 тижнів, що також призводить до мільйонних збитків вантажовласників. Про це повідомляють в Мінінфраструктури

За умови повноцінного функціонування коридору обсяги українського експорту на світові ринки мали становити 25-29 мільйонів тонн.

Втім, з жовтня українські порти змушені працювати на половину своєї потужності, зменшився обсяг флоту на вхід до портів під завантаження, зменшився обсяг експорту на 3 млн тонн щомісяця.

Згідно із інформацією, оприлюдненою на Урядовому порталі починаючи з жовтня 2022 року делегація Росіі в Спільному координаційному центрі (СКЦ) почала штучно гальмувати процес інспекції суден. По-перше, як тільки обсяг експорту почав зростати російська сторона скоротила кількість інспекційних команд з 5 до 3 без будь-якого пояснення. По-друге, штучно збільшують час на проведення самих інспекцій через перевірку показників роботи суден, які не регламентовані документами СКЦ та не мають жодного відношення до зернової угоди.

Так на перевірку одного судна витрачається від 4 годин, а в день відбувається 5-7 перевірок при мінімально необхідних 16-18. Непоодинокі випадки коли росіяни просто відмовляються працювати з вигаданих причин, коли всі інші сторони в СКЦ підтверджують умови для продовження інспекції. Проблема можна вирішити збільшенням інспекційних груп та кількістю інспекцій в день.

«Ми неодноразово звертались до наших партнерів по угоді і вони готові до цього. В листопаді, коли в Босфорі очікували понад 200 суден, ООН та Туреччина самостійно провели за два дні 86 інспекцій та довели, що це цілком реально», – пояснив Руслан Сахаутдінов, представник України в СКЦ.

Це відображається на обсягах експорту. Якщо в жовтні було недоекспортованно майже 2 млн тонн агропродукції, то в листопаді та грудні це вже по 3 млн тонн на місяць. Така тенденція зберігається також у січні.

Нагадаємо, 22 липня в Стамбулі за пропозиції ООН Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний». «Зернова ініціатива» дозволила розблокувати порти Великої Одеси, які до війни на 80% були воротами для агроекспорту.

За даними Мінінфраструктури, починаючи з 1 серпня 2022 року було експортовано17,8 мільйонів тонн української агропродукції на 659 суднах  з портів Великої Одеси («Одеса», «Чорноморськ» та «Південний») до 40 країн світу .

Всього з початку роботи «Зернової ініціативи» три порти відправили 659 суден з продовольством до країн Африки, Азії та Європи, а 643 – прийняли нових під завантаження продукцією українських аграріїв.

Нагадаємо, нещодавно з порту Чорноморська «зерновим коридором» вийшло чергове судно з 30 тисячами тонн української пшениці для жителів Ефіопії.

Читайте також: 

Теги: Туреччина експорт Одеса зерно Україна порт харчування росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Росія цілеспрямовано гальмує «Зернову ініціативу»: 121 українські судна застрягли на Босфорі
Росія цілеспрямовано гальмує «Зернову ініціативу»: 121 українські судна застрягли на Босфорі
Прокуратура планує арештувати майно ексголови «Нафтогазу»
Прокуратура планує арештувати майно ексголови «Нафтогазу»
Мінфін оприлюднив Меморандум із ЄС: скільки грошей отримає Україна
Мінфін оприлюднив Меморандум із ЄС: скільки грошей отримає Україна
Історична інфляція: названо причини максимального зростання цін в Японії
Історична інфляція: названо причини максимального зростання цін в Японії
Швейцарія назвала умову, за якої може передати Україні заморожені активи РФ
Швейцарія назвала умову, за якої може передати Україні заморожені активи РФ
ДТЕК відновлює електрику на Донеччині. Світло в оселях мають ще 1,5 тисячі родин
ДТЕК відновлює електрику на Донеччині. Світло в оселях мають ще 1,5 тисячі родин

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Вибух на Кримському мосту. Генпрокурор Болгарії зробив заяву
12K
Зеленський розповів про новий наступ Росії: звідки окупанти підуть на Україну
11K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
7916
День народження Патріарха Філарета: у Володимирському соборі відслужили літургію
7717
Скандал із подарунком коханій: очільник патрульних Львівщини відсторонений від посади (відео)
5786
Купив задешево маєток на Печерську. «Слуга» Халімон опинився у центрі скандалу

Новини

Скандал у Києві. Митрополит Драбинко у розпал війни задешево віддав «слузі» елітний маєток
Сьогодні, 11:26
Спроби наступу окупантів на трьох напрямках провалилися – Генштаб
Сьогодні, 06:52
Держенергонагляд назвав три регіони, де найскладніша ситуація зі світлом
21 сiчня, 12:58
Російські війська в Білорусі ведуть розвідку українських об’єктів і не лише – Генштаб
21 сiчня, 07:02
Стало відомо, кому Денис Монастирський надіслав смс перед загибеллю
20 сiчня, 11:46
Окупанти намагалися наступати на Запоріжжі та зазнали провалу – Генштаб
20 сiчня, 06:52

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту