Росія цілеспрямовано гальмує «Зернову ініціативу»: 121 українські судна застрягли на Босфорі

Через цілеспрямований саботаж російською стороною інспекцій суден в Босфорі, утворюються черги з понад 100 суден із зерном

Станом на 18 січня в Босфорі на інспекцію Спільного координаційного центру (СКЦ) очікує 121 судно (28 – з агропродукцією на борту, 93 – судна, які йдуть до портів під завантаження). Середній час очікування – від 2 до 5 тижнів, що також призводить до мільйонних збитків вантажовласників. Про це повідомляють в Мінінфраструктури.

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За умови повноцінного функціонування коридору обсяги українського експорту на світові ринки мали становити 25-29 мільйонів тонн.

Втім, з жовтня українські порти змушені працювати на половину своєї потужності, зменшився обсяг флоту на вхід до портів під завантаження, зменшився обсяг експорту на 3 млн тонн щомісяця.

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Згідно із інформацією, оприлюдненою на Урядовому порталі починаючи з жовтня 2022 року делегація Росіі в Спільному координаційному центрі (СКЦ) почала штучно гальмувати процес інспекції суден. По-перше, як тільки обсяг експорту почав зростати російська сторона скоротила кількість інспекційних команд з 5 до 3 без будь-якого пояснення. По-друге, штучно збільшують час на проведення самих інспекцій через перевірку показників роботи суден, які не регламентовані документами СКЦ та не мають жодного відношення до зернової угоди.

Так на перевірку одного судна витрачається від 4 годин, а в день відбувається 5-7 перевірок при мінімально необхідних 16-18. Непоодинокі випадки коли росіяни просто відмовляються працювати з вигаданих причин, коли всі інші сторони в СКЦ підтверджують умови для продовження інспекції. Проблема можна вирішити збільшенням інспекційних груп та кількістю інспекцій в день.

«Ми неодноразово звертались до наших партнерів по угоді і вони готові до цього. В листопаді, коли в Босфорі очікували понад 200 суден, ООН та Туреччина самостійно провели за два дні 86 інспекцій та довели, що це цілком реально», – пояснив Руслан Сахаутдінов, представник України в СКЦ.

Це відображається на обсягах експорту. Якщо в жовтні було недоекспортованно майже 2 млн тонн агропродукції, то в листопаді та грудні це вже по 3 млн тонн на місяць. Така тенденція зберігається також у січні.

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Нагадаємо, 22 липня в Стамбулі за пропозиції ООН Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний». «Зернова ініціатива» дозволила розблокувати порти Великої Одеси, які до війни на 80% були воротами для агроекспорту.

За даними Мінінфраструктури, починаючи з 1 серпня 2022 року було експортовано17,8 мільйонів тонн української агропродукції на 659 суднах з портів Великої Одеси («Одеса», «Чорноморськ» та «Південний») до 40 країн світу .

Всього з початку роботи «Зернової ініціативи» три порти відправили 659 суден з продовольством до країн Африки, Азії та Європи, а 643 – прийняли нових під завантаження продукцією українських аграріїв.

Нагадаємо, нещодавно з порту Чорноморська «зерновим коридором» вийшло чергове судно з 30 тисячами тонн української пшениці для жителів Ефіопії.