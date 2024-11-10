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Російські дрони впали у Молдові: як відреагувало МЗС країни

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Російські дрони впали у Молдові: як відреагувало МЗС країни
Міхай Попшой укотре засудив повномасштабну агресію РФ проти України
фото з відкритих джерел

Очільник МЗС Молдови засудив порушення молдовського повітряного простору російськими безпілотниками

 

У Міністерстві закордонних справ Молдови засудили порушення повітряного простору країни двома російськими безпілотниками в неділю, 10 листопада. Відповідну заяву у соцмережі Х зробив очільник відомства зовнішньополітичного Молдови Міхай Попшой.

Попшой заявив, що в Молдові розбились «два російські безпілотники-приманки, які використовувалися для введення в оману української протиповітряної оборони».

«Два російські безпілотники-приманки, які використовувалися для введення в оману української протиповітряної оборони, розбилися сьогодні в Молдові, поставивши під загрозу життя молдавських громадян і порушивши наш повітряний простір», – ідеться у заяві міністра.

Очільник МЗС Молдови засудив порушення молдовського повітряного простору російськими безпілотниками. Крім цього, він вкотре засудив повномасштабну агресію РФ проти України.

«Ми рішуче засуджуємо ці агресивні вторгнення і підтверджуємо наше засудження жорстокої війни Росії проти України», – додав Попшой.

Нагадаємо, на території Молдови знайшли дрон. Його виявили в полі біля села Боросеній-Ной, що Ришканському районі. Територію довкола місця падіння безпілотника огородили правоохоронці, щоб фахівці могли його дослідити. Це вже друга подібна знахідка в країні за10 листопада, повідомляє Генеральний інспекторат молдовської поліції. Перший дрон упав на впав на околицях села Фирледень

Нагадаємо, що в Одесі внаслідок російської повітряної атаки із застосуванням дронів-камікадзе, завданої 9 листопада ввечері, є постраждалі. Обійшлося без загиблих.

Також у ніч проти 10 листопада російські безпілотники атакували Київ. Сили оборони знешкодили близько півтора десятка ворожих БпЛА.

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Теги: росія Молдова війна безпілотник

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