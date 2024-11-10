У Молдові виявлено дрон, який залетів під час атаки РФ на Україну

Територію, де впав БпЛА, наразі перекрито

Вранці, 10 листопада, поліція Каушанського району Молдови виявила безпілотник, що впав на околицях села Фирледень. Про це повідомляє Poliția Republicii Moldova.

Дрон знайшли молдовські правоохоронці після звернення місцевого мешканця. Територію, де впав БпЛА, наразі перекрито.

«На місці присутні всі спеціалізовані служби, а фахівці відділу технічної вибухотехніки Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС проводять дослідження безпілотника», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в Одесі внаслідок російської повітряної атаки із застосуванням дронів-камікадзе, завданої 9 листопада ввечері, є постраждалі. Обійшлося без загиблих.

Також у ніч проти 10 листопада російські безпілотники атакували Київ. Сили оборони знешкодили близько півтора десятка ворожих БпЛА.