Одеська міська рада показала наслідки атаки ворога

Під удар потрапили житлові будинки та мирні люди

В Одесі внаслідок російської повітряної атаки із застосуванням дронів-камікадзе, завданої 9 листопада ввечері, є постраждалі. Обійшлося без загиблих. Про це повідомила Одеська міська рада.

«Черговий акт тероризму з боку росіян. Є постраждалі, їм надається необхідна медична допомога. Попередньо – без загиблих», – повідомила мерія.

Зазначається, що під удар потрапили житлові будинки та мирні люди.

«В одному зі зруйнованих будинків ми знайшли загиблого собаку. Ось із ким вони воюють», – наголосила мерія.

На місці влучання працюють оперативні служби. Зранку в Одесі розгорнуть міський штаб для звернень за допомогою громадян, чиї домівки постраждали внаслідок російської атаки.

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фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, росіяни здійснили чергову масовану атаку дронами на Одесу та район 9 листопада пізно ввечері. Внаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі пошкоджені житлові будинки, магазини, гаражі, автівки. На деяких локаціях виникли пожежі.