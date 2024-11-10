Уночі РФ атакувала Україну рекордною кількістю дронів. Деталі від Повітряних сил

У ніч проти 10 листопада російські безпілотники атакували Одещину

10 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та РФ

У ніч на 10 листопада РФ атакувала Україну рекордною кількістю БпЛА – 145-ма. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«Протягом ночі радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 145-ти повітряних цілей – ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу із районів Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ – РФ, мис Чауда – Крим», – йдеться у повідомленні.

Станом на 09.30 Повітряні сили підтвердили збиття 62-х російських БпЛА в Одеській, Київській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Донецькій областях.

«67 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще 10 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та РФ», – зазначають Повітряні сили ЗСУ.

Внаслідок російської атаки постраждала Одещина та інші регіони. За даними Повітряних сил, пошкоджено багатоквартирні будинки та приватні володіння. Попередньо обійшлось без людських жертв, потерпілим надається допомога.

Нагадаємо, що в Одесі внаслідок російської повітряної атаки із застосуванням дронів-камікадзе, завданої 9 листопада ввечері, є постраждалі. Обійшлося без загиблих.

Також у ніч проти 10 листопада російські безпілотники атакували Київ. Сили оборони знешкодили близько півтора десятка ворожих БпЛА.

До того ж росіяни для удару по Харкову вчора ввечері, 9 листопада, застосували гібрид ракети й авіабомби «Гром-Є1». Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.