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Нічна атака на Київ: скільки дронів вдалося збити

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Нічна атака на Київ: скільки дронів вдалося збити
Постраждалих серед населення столиці немає
фото з відкритих джерел

Сергій Попко: Противник почав змінювати тактику застосування своїх безпілотників

У ніч проти 10 листопада російські безпілотники атакували Київ. Сили оборони знешкодили близько півтора десятка ворожих БпЛА. Про це повідомляє начальник КМВА Сергій Попко.

«Чергова тривожна ніч для столиці України. Збройні сили РФ продовжують терор мирних населених пунктів, а Київ у ворога залишається на першому місці в списку. Цієї ночі російські війська знову запустили на мирні помешкання киян свої ударні дрони», – йдеться у повідомленні.

Сергій Попко додав, що у Києві без руйнувань та постраждалих внаслідок російської атаки.

«Повітряну тривогу в столиці оголошували двічі, і сумарно вона тривала майже п'ять годин. Останнім часом противник почав змінювати тактику застосування своїх безпілотників. Сьогодні Сили оборони знешкодили різними способами біля півтора десятка ворожих БпЛА, які загрожували Києву. У столиці без руйнувань та постраждалих», – зауважив начальник КМВА.

Нагадаємо, що в Одесі внаслідок російської повітряної атаки із застосуванням дронів-камікадзе, завданої 9 листопада ввечері, є постраждалі. Обійшлося без загиблих.

Також росіяни для удару по Харкову вчора ввечері, 9 листопада, застосували гібрид ракети й авіабомби «Гром-Є1». Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

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Теги: Київ безпілотник системи ППО Україна війна росія росіяни

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