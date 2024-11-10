У Молдові знайдено другий за день дрон, яким було атаковано Україну

Дрон був частиною хвилі ударів безпілотників, яких зазнала Україна минулої ночі

Правоохоронці виявили «Шахед» російського виробництва

На території Молдови знайшли дрон. Його виявили в полі біля села Боросеній-Ной, що Ришканському районі. Територію довкола місця падіння безпілотника огородили правоохоронці, щоб фахівці могли його дослідити. Це вже друга подібна знахідка в країні за сьогодні, 10 листопада, повідомляє Генеральний інспекторат молдовської поліції.

Перший дрон упав на впав на околицях села Фирледень. Праоохоронці розповіли деталі щодо нього.

«Після первинної експертизи було встановлено, що це супроводжуючий льотний апарат дронів типу «Шахед» російського виробництва, на якому не було жодної вибухівки. Попередньо, він був частиною хвилі ударів безпілотників, яких зазнала Україна минулої ночі», – заявили поліціянти.

Поліція наголосила, що ризиків чи небезпек для громадян регіону наразі немає.

Нагадаємо, що в Одесі внаслідок російської повітряної атаки із застосуванням дронів-камікадзе, завданої 9 листопада ввечері, є постраждалі. Обійшлося без загиблих.

Також у ніч проти 10 листопада російські безпілотники атакували Київ. Сили оборони знешкодили близько півтора десятка ворожих БпЛА.