Російський посол отримав ляпас від нового парламенту Болгарії

Парламент Болгарії вирішив не запрошувати російського посла на своє перше засідання

Посол Росії в Болгарії Елєонора Мітрофанова, а також тимчасово керуючий посольством Білорусі Микита Лєшуков не будуть запрошені на перше засідання болгарського парламенту, яке відбудеться наступної середи 19 жовтня. Вони не отримають запрошень на зразок тих, які надсилаються главам дипломатичних місій, акредитованих в країні. Про це повідомив кореспондент «Главкому».

Таке рішення було прийнято після позачергової зустрічі представлених у парламенті представників політичних сил з парламентською адміністрацією. За словами представників «Демократичної Болгарії», їх пропозицію не запрошувати на церемонію російського посла і тимчасово керуючого посольством Білорусі підтримали «Продовжуємо зміни», ГЄРБ і ДПС.

Проросійські Болгарська соціалістична партія і «Відродження» наполягали на присутності Мітрофанової, а інша проросійська політична сила, яка цього разу потрапила до парламенту – «Болгарський схід» – не зайняла чіткої позиції.

Також в «Демократичній Болгарії» зазначили, що «немає письмових правил щодо того, хто має бути запрошений» і що це залежить від рішення «господарів». Адміністрація парламенту підтримає позицію політичних сил і надішле свій висновок до МЗС про виключення двох послів зі списку запрошених.

Раніше повідомлялося, що Болгарія збільшить більш ніж удвічі візовий збір для російських туристів.

Додамо, що 31 серпня міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу вирішили повністю призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з Росією.