Болгарія відмовилася підтримувати заяву країн Європи щодо вступу України в НАТО

Болгарський президент наполягає, що рішення про вступ України до НАТО має ухвалюватися лише після завершення війни

Президент Болгарії Румен Радев не приєднався до заяви лідерів дев'яти країн Центральної та Східної Європи щодо членства України в НАТО. Він вважає, що спершу потрібне мирне врегулювання між Україною та Росією, повідомили у пресслужбі болгарського президента.

Зазначається, що Радев не підписався під повним текстом декларації, ухваленої низкою країн Європи, але підтримує інші позиції, викладені в документі.

При цьому, в адміністрації президента Болгарії заявили, що ця держава є частиною декларації саміту НАТО в Бухаресті 2008 року щодо майбутнього вступу України до Альянсу, але відповідна декларація була ухвалена «в зовсім іншому середовищі безпеки».

«Військові дії на території України сьогодні вимагають, щоб обговорення її членства в Альянсі відбувалося в повному складі Північноатлантичної ради і не призвело до ризику прямого втягнення країн НАТО у війну», – заявили в пресслужбі Радева.

Водночас у болгарського лідера додали, що рішення про вступ України до НАТО має ухвалюватися лише після розробки чітких параметрів мирного врегулювання конфлікту між Росією та Україною, які повинні бути прийняті та реалізовані обома державами.

Нагадаємо, 30 вересня Україна подала заявку на прискорений вступ до НАТО у відповідь на оголошення Росією анексії чотирьох областей.

В Альянсі прокоментували такий крок України. Як заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, для вступу потрібна згода всіх 30 країн-членів.

Дев'ять країн-членів НАТО заявили про підтримку заявки України.