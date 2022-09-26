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Російський воєнком визнав: жодних обмежень – на війну забиратимуть усіх

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Російський воєнком визнав: жодних обмежень – на війну забиратимуть усіх
фото з відкритих джерел

У РФ вже не приховують, що мобілізують незалежно від армійського досвіду та категорії придатності

У місті Назарово Красноярського краю РФ збираються мобілізувати незалежно від віку, армійського досвіду та категорії придатності. Про це заявив місцевий військком Олег Тихончук.

«Наразі немає для військкомату міста Назарового обмежень за розрядами. За віком. мають обмежену категорію придатності до служби, таких обмежень також на даний момент немає. Ми працюємо зі всіма категоріями громадян», – заявив він.

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Теги: мобілізація путін росія війна

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