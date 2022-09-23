Мобілізація, яка не врятує Путіна

CNN: Кремль може мобілізувати будь-яку кількість людей, але не може їх навчити та спорядити

Президент РФ Путін може призвати всі війська, які забажає, але Росія не має можливості найближчим часом надати цим новим військам необхідну підготовку та озброєння, щоб відправити їх воювати в Україні.

Через те, що його вторгнення в Україну не вдалось, російський президент оголосив про негайну часткову мобілізацію російських громадян. Міністр оборони Сергій Шойгу 21 вересня в ефірі російського телебачення заявив, що країна призве 300 тис. резервістів.

Якщо вони матимуть справу з українською зброєю на передовій, то, ймовірно, стануть новими жертвами вторгнення, яке Путін розпочав сім місяців тому, і яке призвело до поразки російських військових майже в усіх аспектах війни.

«Росія намагається ефективно оснастити свої професійні сили в Україні після значних втрат техніки під час війни. Проте російські військові наразі не готові для швидкого та ефективного розгортання 300 тис. резервістів», — сказав Алекс Лорд, спеціаліст з Європи та Євразії лондонської компанії стратегічного аналізу Sibylline.

Недавній український наступ, під час якого Київ повернув собі тисячі квадратних метрів території, завдав значних жертв росіянам. Раніше цього тижня в Інституті вивчення війни заявили, що аналіз, проведений західними експертами та українською розвідкою, показує: Росія втратила від 50% до 90% своєї чисельності в деяких підрозділах, а також величезну кількість бронетехніки. І це – на додачу до приголомшливих втрат техніки протягом усієї повномасштабної війни.

Розвідувальний веб-сайт Oryx, провів дослідження із урахуванням лише втрат, підтверджених фотографіями чи відео, і виявив, що російські сили втратили понад 6300 машин, у тому числі 1168 танків, з початку боїв.

«На практиці їм не вистачає сучасного обладнання для такої кількості нових військ», — погоджується із Лордом Якуб Яновський, військовий аналітик, який є автором блогу Oryx.

Джей Ті Крамп, генеральний директор Sibylline та ветеран британської армії з 20-річним стажем, сказав, що Росія починає відчувати дефіцит боєприпасів деяких калібрів і шукає постачальників ключових компонентів, щоб ремонтувати або замінити зброю, втрачену на полі бою. А втрачено не лише танки та БТР. У багатьох випадках російські війська в Україні не мали елементарного, а головне – чіткого розуміння, заради чого вони ризикують життям. Попри наказ про мобілізацію, Путін досі називає бойові дії в Україні «спеціальною військовою операцією», а не війною. Українські воїни знають, що воюють за Батьківщину. Багато російських солдатів навіть не розуміють, чому вони в Україні.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс називає оголошення Путіна про часткову мобілізацію «ознакою відчаю». «Я думаю, що люди точно не хочуть йти на війну, якої вони не розуміють. …Людей посадили б у в’язницю, якби вони назвали війну Росії в Україні війною, а тепер раптом доводиться йти і воювати непідготовленими, без зброї, без бронежилетів, без касок», – сказав він.

Проте навіть якби вони мали все необхідне обладнання, зброю та мотивацію, швидко підготувати 300 тис. військових до бою було б неможливо, кажуть експерти.

«Зараз у Росії немає ані додаткових офіцерів, ані засобів, необхідних для масової мобілізації», – сказав Трент Теленко, колишній аудитор з контролю якості Агентства з управління оборонними контрактами США, який вивчав російську військову логістику. За його словами, реформи 2008 року, спрямовані на модернізацію та професіоналізацію російської армії, усунули багато матеріально-технічних і командних структур, які колись дозволяли військам старого Радянського Союзу швидко навчати та екіпірувати величезну кількість мобілізованих призовників.

Лорд з Sibylline сказав, що на збір, навчання та розгортання російських резервістів знадобиться щонайменше три місяці. «Врахуйте: наближається зима. Таким чином, ми навряд чи побачимо, що наплив резервістів матиме серйозний вплив на полі бою до весни 2023 року – і навіть тоді вони, ймовірно, будуть погано навчені та погано оснащені».

Марк Гертлінг, колишній генерал армії США та аналітик CNN, сказав, що на власні очі бачив, наскільки поганою може бути підготовка росіян під час візитів до цієї країни. «Це було жахливо… Засоби для надання елементарної першої допомоги, не продумано жодних заходів для збереження ресурсів, і найголовніше – жахливе керівництво», — написав Гертлінг у Twitter.

«Перекидання «новачків» на передову, які мають низький моральний дух і які не хочуть там бути, передвіщає ще більше лихо», – пророкує Гертлінг у Twitter.

Трент Теленко вважає, що новомобілізовані війська, швидше за все, стануть просто останніми жертвами у війні Путіна. «Непідготовлені хвилі від 20 до 50 людей з автоматами Калашнікова і без радіостанцій розлетяться під час першого удару української артилерії чи бронетехніки», – резюмує він.

Джерело: CNN

Переклад: Наталія Сокирчук, «Главком»