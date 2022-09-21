Вперше з часів Другої світової. Чим унікальна мобілізація Путіна

Путін визнав себе неефективним керівником

Російський верховний головнокомандувач Путін підготував черговий неприємний сюрприз своєму населенню. Під приводом необхідності «захисту суверенітету і територіальної цілісності» у РФ офіційно оголошено мобілізацію.

Російські та радянські керівники десятиліттями уникали цього непопулярного кроку попри те, що і Росія, і СРСР брали участь у воєнних конфліктах протягом усього часу свого існування.

Коли в Росії востаннє оголошували мобілізацію?

Востаннє відкриту мобілізацію у СРСР оголошували під час Другої світової війни.

Масштабні мобілізаційні заходи після Другої світової війни здійснювалися під час Афганської війни у 1979-1989 роках. Але мобілізацію Кремль не оголошував: Генштаб укомплектовував підрозділи шляхом «призову на збори» військовозобов’язаних у військових округах.

Після розпаду СРСР у Росії жодного разу не оголошували мобілізацію.

Хто досі воював за Росію?

З 2014 року в Україні проти урядових сил воювали:

окремі військовослужбовці та кадрові підрозділи Збройних сил РФ;

співробітники МВС і Росгвардії (спецзагони поліції, Внутрішні війська);

дійсні співробітники ФСБ та інших російських спецслужб, зокрема під прикриттям;

російські приватні військові компанії («Вагнер», «Ліга» тощо);

російські «козацькі» та інші «добровольчі» парамілітарні формування, представлені відставниками силових структур, ветеранами «гарячих точок»;

іноземні найманці, адепти крайньоправих і крайньолівих антизахідних політичних рухів, бойовики з невизнаних квазідержавних утворень (Придністров’я, Абхазія тощо);

російські регіональні «добровольчі» збройні формування;

формування місцевих колаборантів, створені як на платній основі, так і шляхом примусової мобілізації.

Поповнення лав Збройних сил РФ та Росгвардії відбувалося шляхом прихованої мобілізації:

строковиків схиляли до укладання контрактів після завершення терміну служби;

військкомати пропрацьовували списки резервістів, переважно безробітних, та схиляли їх до укладання контрактів, зокрема короткострокових;

військова служба рекламувалася як дієвий соціальний ліфт для чоловіків (за умови фактичної відсутності інших).

Отже, відкрито оголосивши часткову мобілізацію, Путін:

визнав «провал спецоперації» (задачі для обмеженого контингенту професіоналів) та поставив російське суспільство перед фактом війни;

визнав неспроможність російських військових виконати поставлені ним задачі в Україні. Міф про «другу армію світу» остаточно зруйновано;

визнав виснаження та великі втрати російської армії в Україні: мобілізовані резервісти мають замінити вбитих і поранених та стати ресурсом для ротації підрозділів;

порушив суспільний договір, згідно з яким «воюють професіонали та добровольці», а пересічні росіяни слідкують за «війною в телевізорі» та «вболівають за своїх». Першою ознакою порушення цього договору стали повідомлення про загибель строковиків в Україні у 2022 році, адже після першої чеченської війни їх використання у бойових діях стало дуже чутливою темою;

порушивши суспільний договір, Путін визнав себе неефективним керівником. Адже він не впорався з тим, чим займалися всі його його попередники, які теж вели війни.

Після оголошення мобілізації в Росії можна очікувати суттєве зростання рівня корупції у військкоматах та зростання «тарифів» на «відмазування» від армії, посилення репресій і подальшу втечу громадян і бізнесу за кордон.

Разом із тим, чимало росіян зможуть здійснити свою мрію і знову «опинитися в СРСР», ностальгію за яким так старанно плекала кремлівська пропаганда.

Не варто забувати, що Афганська війна стала ганьбою для СРСР та прискорила його розпад. А військова авантюра Путіна в Україні може запустити дезінтеграційні процеси уже в Російській Федерації.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки