Головна Публікації
search button user button menu button

Вперше з часів Другої світової. Чим унікальна мобілізація Путіна

ТЕМА ДНЯ
Центр стратегічних комунікацій glavcom.ua
Вперше з часів Другої світової. Чим унікальна мобілізація Путіна
Кремль зважився на мобілізацію, щоб врятувати «спецоперацію»
фото з відкритих джерел

Путін визнав себе неефективним керівником

Російський верховний головнокомандувач Путін підготував черговий неприємний сюрприз своєму населенню. Під приводом необхідності «захисту суверенітету і територіальної цілісності» у РФ офіційно оголошено мобілізацію. 

Російські та радянські керівники десятиліттями уникали цього непопулярного кроку попри те, що і Росія, і СРСР брали участь у воєнних конфліктах протягом усього часу свого існування.

Коли в Росії востаннє оголошували мобілізацію?

  • Востаннє відкриту мобілізацію у СРСР оголошували під час Другої світової війни.
  • Масштабні мобілізаційні заходи після Другої світової війни здійснювалися під час Афганської війни у 1979-1989 роках. Але мобілізацію Кремль не оголошував: Генштаб укомплектовував підрозділи шляхом «призову на збори» військовозобов’язаних у військових округах.
  • Після розпаду СРСР у Росії жодного разу не оголошували мобілізацію. 

Хто досі воював за Росію?

З 2014 року в Україні проти урядових сил воювали:

  • окремі військовослужбовці та кадрові підрозділи Збройних сил РФ;
  • співробітники МВС і Росгвардії (спецзагони поліції, Внутрішні війська); 
  • дійсні співробітники ФСБ та інших російських спецслужб, зокрема під прикриттям;
  • російські приватні військові компанії («Вагнер», «Ліга» тощо);
  • російські «козацькі» та інші «добровольчі» парамілітарні формування, представлені відставниками силових структур, ветеранами «гарячих точок»;
  • іноземні найманці, адепти крайньоправих і крайньолівих антизахідних політичних рухів, бойовики з невизнаних квазідержавних утворень (Придністров’я, Абхазія тощо);
  • російські регіональні «добровольчі» збройні формування;
  • формування місцевих колаборантів, створені як на платній основі, так і шляхом примусової мобілізації.

Поповнення лав Збройних сил РФ та Росгвардії відбувалося шляхом прихованої мобілізації: 

  • строковиків схиляли до укладання контрактів після завершення терміну служби;
  • військкомати пропрацьовували списки резервістів, переважно безробітних, та схиляли їх до укладання контрактів, зокрема короткострокових;
  • військова служба рекламувалася як дієвий соціальний ліфт для чоловіків (за умови фактичної відсутності інших).

Отже, відкрито оголосивши часткову мобілізацію, Путін:

  • визнав «провал спецоперації» (задачі для обмеженого контингенту професіоналів) та поставив російське суспільство перед фактом війни;
  • визнав неспроможність російських військових  виконати поставлені ним задачі в Україні. Міф про «другу армію світу» остаточно зруйновано;
  • визнав виснаження та великі втрати російської армії в Україні: мобілізовані резервісти мають замінити вбитих і поранених та стати ресурсом для ротації підрозділів;  
  • порушив суспільний договір, згідно з яким «воюють професіонали та добровольці», а пересічні росіяни слідкують за «війною в телевізорі» та «вболівають за своїх». Першою ознакою порушення цього договору стали повідомлення про загибель строковиків в Україні у 2022 році, адже після першої чеченської війни їх використання у бойових діях стало дуже чутливою темою;
  • порушивши суспільний договір, Путін визнав себе неефективним керівником. Адже він не впорався з тим, чим займалися всі його його попередники, які теж вели війни.

Після оголошення мобілізації в Росії можна очікувати суттєве зростання рівня корупції у військкоматах та зростання «тарифів» на «відмазування» від армії, посилення репресій і подальшу втечу громадян і бізнесу за кордон.

Разом із тим, чимало росіян зможуть здійснити свою мрію і знову «опинитися в СРСР», ностальгію за яким так старанно плекала кремлівська пропаганда.

Не варто забувати, що Афганська війна стала ганьбою для СРСР та прискорила його розпад. А військова авантюра Путіна в Україні може запустити дезінтеграційні процеси уже в Російській Федерації.   

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Читайте також:

Теги: путін війна путінський режим росія мобілізація

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Особливість російських протестів у тому, що силовиків на них чомусь більше, ніж тих, хто протестує
Протести в Ірані та Росії. Головна відмінність
Сьогодні, 20:01
У РФ затримують незгодних іти вмирати в Україні
Росіяни протестують проти мобілізації. Їх пакують в автозаки (фото, відео) 
Сьогодні, 18:25
Фінська опозиція вимагає від уряду негайно ухвалити рішення про обмеження на в’їзд для росіян
Кілометрові черги на кордоні з Фінляндією: росіяни втікають від мобілізації (відео)
Сьогодні, 19:35

Публікації

Кремль зважився на мобілізацію, щоб врятувати «спецоперацію»
Вперше з часів Другої світової. Чим унікальна мобілізація Путіна
Сьогодні, 20:05
Українським бранкам рашисти силоміць поголили голови
Зогнилі матраци і катування холодом. Як росіяни знущаються з полонених українок
Сьогодні, 12:25
Київ робить перший крок до визнання самопроголошеної влади з боку держави-окупанта
Уряд готовий співпрацювати з окупаційними адміністраціями. Скандальні закони вже у Раді
Вчора, 12:06
Росіяни хочуть бачити на чолі держави сильного і рішучого лідера. Путін цим критеріям більше не відповідає
Де Путін? Чому він мовчить?
Вчора, 12:05
Спалахи конфліктів на Південному Кавказі та в Середній Азії продемонстрували деградацію архітектури безпеки Кремля
Геополітична самотність Москви: злочини Путіна лякають навіть його союзників
19 вересня, 12:40

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
232K
Російський диктатор заявив про готовність використати ядерну зброю (відео)
184K
ЗСУ вдалося вирівняти лінію фронту: оновлена карта війни
91K
Президент Колумбії здивував промовою в ООН
63K
Кадиров у стилі Тік-Ток анонсував новий план відплати ЗСУ
42K
21 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30K
Ядерний шантаж Путіна: ЄС відреагував на погрози

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту