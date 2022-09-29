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Російському боксеру з Держдуми прийшла повістка. Але є один нюанс (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Російському боксеру з Держдуми прийшла повістка. Але є один нюанс (фото)
Повістка прийшла Валуєву ще у першій половині вересня
фото з відкритих джерел

Депутат Держдуми Микола Валуєв повідомив, що йому прийшла повістка

Депутат Держдуми Росії Микола Валуєв отримав повістку у військомат. Про це повідомляє tribuna.com.

«На мою думку всім прийшли. Мені теж прийшла повістка. Я зараз у військкомат піду. Єдине, що мої колеги молодці, вони це зробили, вони на військовий облік стали в Державній думі та отримали повістку тут, а мені треба їхати додому. Наступного тижня я поїду обов'язково до військкомату», – поділився Валуєв.

Згодом стало відомо, що повістка, яку отримав колишній чемпіон світу з боксу у важкій вазі, а нині депутат Держдуми РФ Микола Валуєв, не має жодного відношення до часткової мобілізації.

За повідомленнями Telegram-каналу Baza, вона прийшла йому ще в першій половині вересня, а з'явитися у військкомат він мав 15 числа, – але поки що так і не з'явився.

Російському боксеру з Держдуми прийшла повістка. Але є один нюанс (фото) фото 1

Нагадаємо, в Росії депутати мають відстрочку від військової служби.

Відзначимо, що за сім днів після того, як президент Путін оголосив про «часткову мобілізацію», відбувся значний відтік росіян, які намагаються ухилитися від призову. За даними британської розвідки, хоча точні цифри невідомі, вони, ймовірно, перевищують чисельність усіх сил вторгнення, розгорнутих Росією у лютому 2022 року.

Раніше британська розвідка зазначала, що військові невдачі та оголошена мобілізація знижують патріотичну підтримку війни серед жителів Росії. Також британська розвідка повідомляла, що Росія кине мобілізованих на фронт майже без підготовки. При цьому серед новобранців очікується високий рівень скорочення особового складу. 

Тим часом у вересні на тлі оголошення у РФ часткової мобілізації підтримка росіянами очільника Кремля Володимира Путіна знизилась на 6%. При цьому аналітики вважають, що Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні.

Читайте також: Мобілізація в Росії – це грандіозний бізнес-проект

Теги: мобілізація повістка Госдума Ніколай Валуєв

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