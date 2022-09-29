Мобілізація і підтримка влади: соціологи зафіксувати небезпечний тренд для Путіна

П’ята частина росіян не схвалюють діяльність Путіна

У вересні на тлі оголошення у РФ часткової мобілізації підтримка росіянами очільника Кремля Володимира Путіна знизилась на 6%. Такі дані організації «Левада-Центр», що внесена у РФ до Реєстру некомерційних організацій, які виконують функції іноземного агента.

Упродовж останніх трьох місяців діяльність Путіна на посту президента РФ підтримували 83% респондентів, проте вже у вересні підтримка впала до 77%. При цьому п’ята частина громадян (21%) не схвалюють його діяльність.

В кінці вересня, порівняно з попереднім місяцем, в Росії зменшилась і частка тих, хто вважає, що справи в країні ідуть у правильному напрямку. У серпні таких було 67%, у вересні – лише 60%. Ще 27% опитаних вважають, що країна рухається неправильним шляхом.

Дещо знизився і рівень довіри до інших інститутів влади в Росії, зокрема до прем’єр-міністра, губернаторів та держдуми. Роботу Мішустіна схвалюють 66% опитаних (місяцем раніше – 68%), очільників регіонів – 63% (раніше – 68%), парламенту – 54% (57% у серпні).

Загальноросійське опитування «Левада-центру» проводилось шляхом особистого інтерв'ю 22-28 вересня за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення в кількості 1631 респондента віком від 18 років і старше у 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ.

Статистична похибка при вибірці 1600 осіб не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%; 2,9% для показників, близьких до 25%/75%; 2,0% для показників, близьких до 10%/90%; 1,5% для показників, близьких до 5%/95%.

Нагадаємо, 21 вересня кремлівський диктатор оголосив часткову мобілізацію.

Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні.