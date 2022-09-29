Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Британська розвідка розповіла, скільки росіян втекло з країни від мобілізації 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Британська розвідка розповіла, скільки росіян втекло з країни від мобілізації 
Після 21 вересня на кордонах Росії стоять затори з охочих виїхати за кордон 
фото з відкритих джерел

За тиждень країну-агресорку покинули тисячі громадян 

За сім днів після того, як президент Путін оголосив про «часткову мобілізацію», відбувся значний відтік росіян, які намагаються ухилитися від призову. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

«Хоча точні цифри невідомі, вони, ймовірно, перевищують чисельність усіх сил вторгнення, розгорнутих Росією у лютому 2022 року», – йдеться у повідомленні. 

Серед тих, хто намагається залишити Росію, переважають більш забезпечені та освічені. У поєднанні з тими резервістами, яких мобілізують, внутрішній економічний вплив скорочення доступності робочої сили та прискорення «відпливу мозку», ймовірно, стане все більш значним, зазначають у міноборони Британії.

Раніше британська розвідка зазначала, що військові невдачі та оголошена мобілізація знижують патріотичну підтримку війни серед жителів Росії. Також британська розвідка повідомляла, що Росія кине мобілізованих на фронт майже без підготовки. При цьому серед новобранців очікується високий рівень скорочення особового складу. 

Тим часом у вересні на тлі оголошення у РФ часткової мобілізації підтримка росіянами очільника Кремля Володимира Путіна знизилась на 6%.

При цьому аналітики вважають, що Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні. 

Читайте також:

Теги: військові росія фронт путін Міноборони мобілізація розвідка президент

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін почав втрачати довіру росіян
Мобілізація і підтримка влади: соціологи зафіксувати небезпечний тренд для Путіна
Сьогодні, 06:18
Кількість мобілізованих, яких РФ кине на війну в першій хвилі, становитиме 80-90 тисяч
Арестович розповів, куди Кремль відправив перших мобілізованих росіян
Сьогодні, 02:27
У РФ 21 вересня розпочалася часткова мобілізація
РФ дала команду кидати мобілізованих кримських татар у найбільш гарячі точки
Сьогодні, 07:24

Соціум

Військовозобов'язаним росіянам заборонено виїздити з країни – Держдума
Військовозобов'язаним росіянам заборонено виїздити з країни – Держдума
Британська розвідка розповіла, скільки росіян втекло з країни від мобілізації 
Британська розвідка розповіла, скільки росіян втекло з країни від мобілізації 
Дагестанці анонсували на завтра протести: планують «здивувати владу» 
Дагестанці анонсували на завтра протести: планують «здивувати владу» 
Журнал Washington Examiner показав, що буде після поразки Путіна
Журнал Washington Examiner показав, що буде після поразки Путіна
У США помер репер Coolio, відомий за піснею Gangsta’s Paradise
У США помер репер Coolio, відомий за піснею Gangsta’s Paradise
Росією котиться хвиля підпалів військкоматів. Горить у Новосибірську
Росією котиться хвиля підпалів військкоматів. Горить у Новосибірську

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
221K
У двох містах України прогриміли потужні вибухи
173K
Як реагувати на ядерний шантаж? Меркель дала пораду, бо добре знає Путіна
77K
Кремль прокоментував слова Зеленського про переговори із РФ
35K
Збройні сили накрили готель з окупантами (відео)
30K
«Що відбувається?»: Соловйов влаштував істерику через успіхи ЗСУ (відео)
29K
Мобілізація і підтримка влади: соціологи зафіксувати небезпечний тренд для Путіна

Новини

На Запоріжжі ЗСУ знищили три ворожі ракетних комплекси С-300
Сьогодні, 07:13
П'ять хороших новин 28 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:07
Партія Порошенка вимагає нової люстрації
Вчора, 16:00
Пропагандист похизувався, хто приїхав на псевдореферендум «ЛНР» (фото)
Вчора, 13:11
Як російська ракета ледь не вбила окупантів в Україні (відео)
Вчора, 09:52
Директор ЦРУ назвав проблеми в армії Путіна
Вчора, 07:27

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту