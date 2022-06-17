Російський олігарх відмовився аплодувати Путіну (фото)

Відомий кремлівський олігарх не став аплодувати Путіну, який прийшов на Петербурзький економічний форум

Президент Росії із затримкою з’явився на публічному заході у Санкт-Петербурзі

Володимир Путін взяв участь Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Він з’явився на анонсованому пленарному засіданні форуму із запізненням.

Коли Путін разом із президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим займав свої місця на сцені, зал встав і оплесками зустрів керівників двох пострадянських країн. Єдиним, хто не став аплодувати появі Володимира Путіна, виявився один із російських олігархів, Олег Дерипаска.

Дерипаска відмовився аплодувати при появі Путіна

Несподіваний демарш кремлівського мільярдера помітили і звичайні росіяни.

А почему Дерипаска не хлопает в ладоши при входе солнцеликого — ИНОСТРАННЫЙ АГЕНТ (@aleksei130979) June 17, 2022

У соцмережах звернули увагу на цей вчинок Олега Дерипаски.

Видели как Дерипаска не хлопал? — Беспартийный (@Petrovich_Mos) June 17, 2022

Нагадаємо, деякі ЗМІ повідомили з посиланням на джерела у розвідці про те, що Володимир Путін впав у кому після невдалої операції.

Додамо, що виступ Володимира Путіна на Петербурзькому міжнародному економічному форумі переносили на годину.

Причиною такого кроку назвали DDoS-атаки, які нібито не дозволяли учасникам форуму проходити через турнікети.