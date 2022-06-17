Російський олігарх відмовився аплодувати Путіну (фото)
Президент Росії із затримкою з’явився на публічному заході у Санкт-Петербурзі
Володимир Путін взяв участь Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Він з’явився на анонсованому пленарному засіданні форуму із запізненням.
Коли Путін разом із президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим займав свої місця на сцені, зал встав і оплесками зустрів керівників двох пострадянських країн. Єдиним, хто не став аплодувати появі Володимира Путіна, виявився один із російських олігархів, Олег Дерипаска.
Несподіваний демарш кремлівського мільярдера помітили і звичайні росіяни.
А почему Дерипаска не хлопает в ладоши при входе солнцеликого— ИНОСТРАННЫЙ АГЕНТ (@aleksei130979) June 17, 2022
У соцмережах звернули увагу на цей вчинок Олега Дерипаски.
Видели как Дерипаска не хлопал?— Беспартийный (@Petrovich_Mos) June 17, 2022
Нагадаємо, деякі ЗМІ повідомили з посиланням на джерела у розвідці про те, що Володимир Путін впав у кому після невдалої операції.
Додамо, що виступ Володимира Путіна на Петербурзькому міжнародному економічному форумі переносили на годину.
Причиною такого кроку назвали DDoS-атаки, які нібито не дозволяли учасникам форуму проходити через турнікети.