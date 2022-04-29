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    Підприємство Дерипаски постачало з України до РФ компоненти для виготовлення ракет

    Арештовано корпоративні права та майно ТОВ, підконтрольного російському олігарху - Підприємство Дерипаски постачало з України до РФ компоненти для виготовлення ракет
    Арештовано корпоративні права та майно ТОВ, підконтрольного російському олігарху
    фото: ДБР

    Прокуратура зупинила постачання до РФ підприємством російського олігарха компонентів, які можуть використовуватися в ракетобудуванні

    Державне бюро розслідувань заблокувало канал постачання компонентів, які можуть використовуватися при виготовленні російського тактичного ракетного комплексу. За повідомленням ДБР, нелегальні постачання здійснювало підприємство зі сфери впливу санкційного російського олігарха Олега Дерипаски.

    Офіс генпрокурора також повідомляє, що Глухівський кар’єр кварцитів, що належить офшорній компанії підсанкційного російського олігарха, наближеного до президента держави-агресора, здійснював незаконний видобуток високочистого кварциту, кремнію та феросиліцію у Баницькому родовищі на Сумщині.

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    Підприємство Дерипаски постачало з України до РФ компоненти для виготовлення ракет
    Підприємство Дерипаски постачало з України до РФ компоненти для виготовлення ракет

    Продукція незаконно експортувалась до РФ. За оперативною інформацією, кремній міг використовуватися агресором під час виготовлення ракет, якими потім завдавались удари по мирних містах України.

    За результатами слідства було вирішено, що треба накласти арешт на корпоративні права товариства Олега Дерипаски, земельні ділянки родовищ, на інше майно (тягачи, транспортні засоби). ДБР і Офісом генпрокурора підготовлено відповідне клопотання.

    Наразі майно передано в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами.

    Тривають слідчі дії.

    Теги: росія окупанти війна Офіс Генерального прокурора олігархи арешт Сумщина Україна Державне бюро розслідувань майно окупація #stoprussia
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    Підприємство Дерипаски постачало з України до РФ компоненти для виготовлення ракет