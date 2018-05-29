Дерипаска шукає можливості ослабити санкції США проти компанії «Русал»

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Фото: Reuters Олег Дерипаска

Плануються зміни в раді директорів «Русала» і зменшення долі в En+

Збори акціонерів компанії «Русал», які мають пройти 28 червня 2018 року, мають привести до заміни представників компанії En+ в раді директорів російського алюмінієвого гіганта. Місце людей Олега Дерипаски займуть регіональні менеджери і майстри із заводів. Про це повідомляє російське видання «Коммерсантъ».

Ввести в раду директорів «Русала» представників підприємств запропонував профсоюз ГМПР. Паралельно із цим ведуться переговори із відомством Міністерства фінансів США, яке займається санкціями (OFAC) щодо зміни акціонерної домовленості компанії «Русал».

Олег Дерипаска планує зменшити свою долю в En+ до рівня менше чим 50% - при цьому поки його доля складає не менше 40%, то відповідно до акціонерської домовленості за En+ закріплюється контроль над компанією «Русал».

При цьому принциповим є питання чи такі дії Олега Дерипаски допоможуть вивести лише «Русал» чи загалом групу En+ із під санкцій США. Якщо із санкцій буде виведений лише алюмінієвий гігант, то компанії Sual Partners і Glencore ставитимуть питання про розрив акціонерської угоди.

Нагадаємо, 6 квітня адміністрація США оголосила про запровадження нового пакету санкцій проти десятків фізичних та юридичних осіб в Російській Федерації. Серед них - наближені до Кремля бізнесмени Олег Дерипаска, Ігор Ротенберг, Кирил Шамалов, Віктор Вексельберг, сенатор Сулейман Керімов, голова правління «Газпрому» Олексій Міллер, секретар Ради нацбезпеки Микола Патрушев, колишній «охоронець» Путіна, нині керівник Росгвардії Віктор Золотов та інші.

Крім того, американський Мінфін запровадив обмеження проти 15 юридичних осіб – компаній та організацій.

У Росії пообіцяли карати тих, хто відмовиться працювати з «санкційними» компаніями.