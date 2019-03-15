Російський олігарх Дерипаска позивається проти Мінфіну США через санкції



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Олег Дерипаска

Дерипаска вважає, що є «останньою жертвою політичної боротьби і реакції на ймовірне втручання Росії»

Російський олігарх Олег Дерипаска подав до суду округу Колумбія позов проти Міністерства фінансів США і його очільника Стівена Мнучіна з вимогою зняти введені проти нього персональні санкції.

Про це повідомляє Bloomberg.

Дерипаска вважає, що є «останньою жертвою політичної боротьби і реакції на ймовірне втручання Росії» в президентські вибори в США у 2016 році.

Відповідно до позову, Управління з контролю за іноземними активами США ввело проти нього санкції несправедливо і незаконно. Через санкції, за словами олігарха, його власний капітал знизився на 7,5 мільярдів доларів.

Нагадаємо, у січні США зняли санкції з трьох компаній, пов'язаних з російським олігархом Дерипаскою.

Журналісти The New York Times отримали текст конфіденційної угоди, укладеної між наближеним до Кремля Олегом Дерипаскою та Мінфіном США щодо скасування санкцій. Зокрема, там виявили, що попри зобов’язання олігарха продати свої акції у підсанкційних компаніях, він залишить суттєвий вплив на них.

Раніше повідомлялося, що Рада ЄС запровадила індивідуальні санкції проти восьми громадян Росії у зв’язку з керченською агресією.

Також Міністерство фінансів США запровадило санкції проти шести громадян РФ і восьми компаній у відповідь на агресію Росії в Україні.