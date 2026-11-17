Американська розвідка вивчає можливі сценарії нападів Ірану на посадовців у Вашингтоні. Фото: з відкритих джерел

Американська розвідка отримала інформацію про можливу підготовку Іраном нападів на представників адміністрації президента США Дональда Трампа у Вашингтоні. Серед сценаріїв, які розглядає Тегеран, – застосування так званої «брудної бомби» або хімічної зброї. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

За інформацією телеканалу, іранська сторона опрацьовує можливі варіанти атак на американських посадовців. Водночас представники влади США поки мають різні оцінки того, чи володіє Іран необхідними можливостями для реалізації таких планів і чи готовий вдатися до нападу.

Співрозмовники CNN зазначають, що розвідувальні дані наразі радше свідчать про підготовку резервних сценаріїв, а не про безпосередню загрозу неминучої атаки.

Попри це, американські спецслужби звернули увагу на деталізацію можливих операцій. За їхніми даними, у планах визначено конкретні місця та потенційні цілі нападів.

Так звана «брудна бомба» – це пристрій, який поєднує звичайну вибухівку з радіоактивними матеріалами. На відміну від ядерної зброї, він не спричиняє ядерного вибуху, однак може призвести до радіоактивного забруднення території.

За даними CNN, можливість застосування такого пристрою розглядається американськими спецслужбами як один із потенційних сценаріїв іранської атаки.

Водночас інформація про підготовку нападу не означає, що рішення про його здійснення вже ухвалено. Американська влада продовжує оцінювати достовірність розвідувальних даних та реальні можливості Тегерана.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про дані ізраїльської розвідки щодо можливого замаху Ірану на Дональда Трампа. За інформацією Israel Hayom, Моссад передав ЦРУ відомості про ймовірну підготовку нападів на американського президента та високопосадовців його адміністрації із застосуванням безпілотників.

Також «Главком» писав про погрози Ірану атакувати американські військові бази в Європі. За повідомленнями, Тегеран розглядав можливість ударів по американських військових об'єктах за межами Близького Сходу.

Крім того, «Главком» повідомляв про ультиматум Дональда Трампа Ірану на тлі напруженості навколо ядерної програми та безпеки Ормузької протоки.