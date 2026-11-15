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Іран таємно накопичив тисячі ракет – WSJ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Іран таємно накопичив тисячі ракет – WSJ
Адміністрація Дональда Трампа стверджувала, що військовий потенціал Ірану майже повністю знищений
фото: АР

Ірану вдалося відновити понад половину довоєнного арсеналу

За даними американської розвідки, Іран має у своєму розпорядженні від 1500 до 2500 ракет. Такий арсенал дозволить Тегерану завдавати масштабних ударів по американських об’єктах та інфраструктурі союзників США, якщо бойові дії відновляться. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Ці оцінки не узгоджуються з публічними заявами адміністрації Дональда Трампа, яка стверджувала, що військовий потенціал Ірану майже повністю знищений.

Попри удари США та Ізраїлю по іранській військовій промисловості, країна продовжує відновлювати ракетні запаси. Хоча цей процес відбувається повільніше, ніж до війни, Тегеран використовує раніше накопичені компоненти. Окрім того, Іран зберігає значний запас безпілотників і ракет малої дальності.

Колишня заступниця помічника міністра оборони США з питань Близького Сходу Симона Лідін наголосила, що навіть за найскромнішими підрахунками – 1500 ракет – Ірану вдалося відновити понад половину довоєнного арсеналу. За її словами, між 12-денною війною в червні 2025 року та початком нового конфлікту в лютому Тегеран фактично повністю відновив свої ракетні запаси.

За словами Джима Лемсона, колишнього аналітика ЦРУ, який спеціалізувався на іранських збройних силах, оцінити кількість ракет Ірану вкрай складно. Це пояснюється тим, що Тегеран тримає цю інформацію в суворій таємниці, до того ж Іран використовує продукцію безлічі різних виробників, а також існують невідомі фактори – наприклад, скільки нових ракет Іран здатний зібрати з готових компонентів, що зберігаються в підземних схованках.

Нагадаємо, секретар Вищої ради національної безпеки генерал-майор Мохсен Резаї заявив, що Іран готовий атакувати американські військові бази в Європі, якщо США використовуватимуть їх для запуску літаків з метою ударів по Тегерану.

До слова, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі пригрозив США масштабною військовою відповіддю, якщо Вашингтон відмовиться від запропонованого Тегераном плану припинення війни. Іранська пропозиція передбачає виконання американських вимог Тегерана та відкриття Ормузької протоки протягом двох днів.

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Теги: Іран США Дональд Трамп

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