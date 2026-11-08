Головна Світ Політика
search button user button menu button
1719-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Трамп висунув Ірану жорстку вимогу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп висунув Ірану жорстку вимогу
Трамп запевнив, що США вже визначили потенційні цілі для нових атак на іранській території
фото: The White House﻿

Президент США вважає, що наразі в іранського режиму немає іншого виходу, окрім як погодитися на його ультиматум

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові відновлять удари по Ірану, якщо в переговорах щодо ядерної угоди та відкриття Ормузької протоки не буде прогресу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

За словами очільника Білого дому, його рішення залежить від того, чи підпише Тегеран «дуже серйозну угоду».

Трамп вважає, що наразі в іранського режиму немає іншого виходу, окрім як погодитися на його вимоги.

«Вони – неспроможна держава. Щойно з'явилися дані, ви бачили це цього року: інфляція (в Ірані, – ред.) становить 301%. Вкрай малоймовірно, що в цьому (у відновленні ударів, – ред.) виникне потреба. Я зробив би це, якби виникла така необхідність, але ми завдали їм дуже серйозної шкоди. Я завдав їм такого сильного удару. Ви навіть не уявляєте, наскільки сильного», – заявив Трамп.

Як стверджує президент США, американські військові в регіоні перебувають у бойовій готовності та можуть розпочати операцію за його наказом.

«Ми готові до цього. У мене тут три авіаносці. Ще один щойно прибув. У нас їх три. Вони повністю готові до бою», – заявив глава Білого дому.

Трамп запевнив, що США вже визначили потенційні цілі для нових атак на іранській території. Йдеться, зокрема, про об'єкти енергетики та транспортну інфраструктуру.

«У нас на прицілі 38 мостів, які ми можемо знищити буквально за одну годину. Усі вони будуть знищені», – пригрозив Трамп.

Попри це, президент США висловив небажання завдавати масштабних руйнувань інфраструктурі Ірану, оскільки її відновлення може тривати багато років.

«Я не хочу цього робити, адже на її відновлення знадобиться, по суті, 10 років... Мені не подобається руйнувати мости. А міст – це найскладніша споруда для будівництва. На це йдуть роки, а я хороший будівельник», – запевнив Трамп.

Нагадаємо, Сполучені Штати вивели з ладу комерційне вантажне судно під прапором Сент-Кітс і Невіс в Оманській затоці. Корабель намагався залишити регіон після заходу до іранського порту, порушивши американську морську блокаду.

6 листопада стало відомо про пропозицію посередників щодо 48-годинного плану деескалації між США та Іраном. Він передбачає скасування американської морської блокади, розмороження частини іранських активів та відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Однак Тегеран висунув Вашингтону додаткові умови.

Читайте також:

Теги: Іран президент військові Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Де гарантія, що стратегічний зв’язок не стане наступним важелем тиску на Україну?
Де гарантія, що стратегічний зв’язок не стане наступним важелем тиску на Україну?
15 жовтня, 16:41
Французький винищувач Rafale під час польоту
Франція назвала термін початку навчання українських пілотів на Rafale
8 жовтня, 22:40
Американський президент позитивно оцінив домовленість із Москвою
Трамп подякував Путіну за постачання російського дизеля
10 жовтня, 02:51
Торік MI5 уже попереджала британських політиків, що вони є мішенню шпигунів з Росії, Китаю та Ірану
«Росія лишається головною загрозою»: про що попередила британська розвідка
15 жовтня, 06:10
Росіянин розстріляв п'ятьох бійців 72-ї бригади на Харківщині
Росіянину, який розстріляв п'ятьох бійців 72-ї бригади, повідомлено про підозру
15 жовтня, 19:19
Після вбивств на Харківщині Рижиков намагався дістатися Харкова, де його затримали правоохоронці
Росіянин розповів, як убив п'ятьох бійців 72-ї бригади та рибалку: відео допиту
15 жовтня, 20:01
Ураження російських Су-34, удар по Одещині, візит Зеленського до Брюсселя. Головне за день 15 жовтня
Ураження російських Су-34, удар по Одещині, візит Зеленського до Брюсселя. Головне за день 15 жовтня
15 жовтня, 21:00
Заява Лукашенка прозвучала на тлі загострення стосунків між лідерами США та України
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
16 жовтня, 16:45
Ердоган обговорив із Трампом завершення війни в Україні
Ердоган звернувся до Трампа щодо війни в Україні
Сьогодні, 13:11

Політика

Трамп висунув Ірану жорстку вимогу
Трамп висунув Ірану жорстку вимогу
Росія не переживає через результати виборів у США: на що розраховує Путін
Росія не переживає через результати виборів у США: на що розраховує Путін
Німецькі ультраправі планують переговори з Росією та США без участі України
Німецькі ультраправі планують переговори з Росією та США без участі України
Ердоган звернувся до Трампа щодо війни в Україні
Ердоган звернувся до Трампа щодо війни в Україні
Росія подала сигнал про готовність до серйозніших переговорів з Україною – Bloomberg
Росія подала сигнал про готовність до серйозніших переговорів з Україною – Bloomberg
Росія вперше за 30 років повезе метал через Арктику: українські атаки змінили логістику
Росія вперше за 30 років повезе метал через Арктику: українські атаки змінили логістику

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 листопада 2026
101K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
101K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
73K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
71K
Ющенко розкрив причину, чому поїхав за кордон

Новини

Другий блекаут за два тижні. Влада повідомила про наслідки нових ударів по Дніпру
Сьогодні, 11:48
День десантно-штурмових військ України: історія свята, найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 08:15
День святого Михайла: історія свята, прикмети і заборони, молитви, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:40
Яке релігійне свято відзначається 8 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2026: традиції та молитва
6 листопада, 22:00
В Україні до 10°, місцями дощитиме: погода на 6 листопада 2026 року
6 листопада, 05:59

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua