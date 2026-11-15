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Іран готує замах на Трампа: деталі від розвідки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Іран готує замах на Трампа: деталі від розвідки
Іран планує вбити американського лідера
фото: Getty Images

Ізраїль підтвердив розвідувальні дані на прохання американців

Ізраїльська розвідка повідомила ЦРУ про наміри Ірану організувати замах на президента США Дональда Трампа та інших високопосадовців. За наявною інформацією, для атак планують використовувати безпілотники. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ізраїльське видання Israel Hayom.

«Перспективи досягнення угоди між США та Іраном, навіть попередньої, значно зменшилися останніми днями, частково через розвідувальні дані, надані Моссадом ЦРУ, які свідчать, що Іран має намір атакувати президента Дональда Трампа та високопоставлених членів його адміністрації. Ці загрози були одними з головних факторів недавньої зміни підходу Трампа до переговорів з Тегераном», – йдеться у матеріалі.

За даними джерел, Ізраїль підтвердив розвідувальні дані на прохання американців. Інформація Моссаду вказує на конкретні загрози, включно з можливістю атак з використанням начинених вибухівкою БпЛА.

Посадовці США, які потенційно перебувають у групі ризику, обмежили свої публічні виступи на заходах просто неба, а дехто тимчасово переїхав з дому до безпечніших місць.

Нагадаємо, секретар Вищої ради національної безпеки генерал-майор Мохсен Резаї заявив, що Іран готовий атакувати американські військові бази в Європі, якщо США використовуватимуть їх для запуску літаків з метою ударів по Тегерану.

До слова, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі пригрозив США масштабною військовою відповіддю, якщо Вашингтон відмовиться від запропонованого Тегераном плану припинення війни. Іранська пропозиція передбачає виконання американських вимог Тегерана та відкриття Ормузької протоки протягом двох днів.

Як повідомлялося, Іран має у своєму розпорядженні від 1500 до 2500 ракет. Такий арсенал дозволить Тегерану завдавати масштабних ударів по американських об’єктах та інфраструктурі союзників США, якщо бойові дії відновляться.

Теги: Дональд Трамп США Іран ЦРУ

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