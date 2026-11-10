Головна Спорт Футбол
search button user button menu button
1721-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Ірак через санкції США заборонив посадку літака зі збірною Ірану з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Ірак через санкції США заборонив посадку літака зі збірною Ірану з футболу
Іранські футболісти прямувала до Іраку для участі у турнірі за участю чотирьох країн

8 вересня США внесли до списку санкцій щодо Ірану 35 авіакомпаній

Ірак заборонив літаку, на борту якого була збірна Ірану з футболу, здійснити посадку в аеропорту Басри у зв'язку з санкціями США, введеними щодо іранських авіакомпаній. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За словами співробітника іранського консульства, літак повернувся до Ірану і приземлився в аеропорту Абадана, а команда тепер дістанеться Басри наземним транспортом.

Іранські футболісти прямувала до Іраку для участі у турнірі за участю чотирьох країн – Ірану, Іраку, Лівану та Палестини. У стартовій зустрічі збірна Ірану 14 листопада має зіграти з палестинцями.

8 вересня США внесли до списку санкцій щодо Ірану 35 авіакомпаній та інших фірм, що працюють у сфері авіаперевезень.

Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд (CAS) у швейцарській Лозанні зобов'язав Міжнародну федерацію хокею на льоду допустити російські команди до змагань.

CAS відхилив п'ять резолюцій керівної організації світового хокею. Тепер федерація зобов'язана забезпечити участь російських команд у сезоні 2026/27. Раніше збірна Росії не потрапила до списку учасників Чемпіонату світу 2027.

Після цього рішення збірні Чехії, Швеції, Данії, Норвегії, Фінляндії, Австрії та Латвії заявили, що відмовляються грати з Росією на світовій першості.

Теги: футбол Іран Ірак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Марлон та Аліссон можуть дебютувати у складі «селесао»
Гравці «Шахтаря» отримали виклик до збірної Бразилії
29 жовтня, 20:23
«Боруссія» Менхенгладбах у результативному матчі здобула свою першу перемогу у сезоні
«Боруссія» Менхенгладбах нарешті перемагає: результати сьомого туру Бундесліги 2026/27
26 жовтня, 21:19
Венсан Компані мав хронічні проблеми зі здоров'ям упродовж цього сезону
Тренер «Баварії» Венсан Компані був екстрено госпіталізований
23 жовтня, 20:48
Ryanair пожартував над «Ювентусом» після поразки «Лаціо» в Серії А
Невдалий жарт про «Ювентус» обернувся для відомої авіакомпанії скандалом
20 жовтня, 19:28
Олексій Хобленко перейшов до клубу «Юкса» з «Чорноморця»
Расистський скандал у Першій лізі: гравець клубу «Юкса» образив бразильського партнера
19 жовтня, 22:10
Роман Максимюк став на захист України у 2022 році
На фронті загинув гравець збірної України з футболу Роман Максимюк
16 жовтня, 23:09
Ексфорвард киян розпочав тренерську кар'єру у 2022 році
Максим Шацьких прокоментував чутки про інтерес зі сторони «Динамо»
16 жовтня, 13:33
19-річний Альфаджо Сіссе став головною зіркою вечора
19-річна сенсація та голи у доданий час: результати матчів другого туру Ліги Європи УЄФА 2026/2027
16 жовтня, 01:20
Ніко Ковач залишиться на «Вестфаленштадіоні»
Віцечемпіон Німеччини продовжив контракт із головним тренером
13 жовтня, 15:58

Футбол

Ірак через санкції США заборонив посадку літака зі збірною Ірану з футболу
Ірак через санкції США заборонив посадку літака зі збірною Ірану з футболу
Середняк чемпіонату Італії «Сассуоло» змінив головного тренера
Середняк чемпіонату Італії «Сассуоло» змінив головного тренера
«Барселона» націлилася на оборонця «Баварії» – ЗМІ
«Барселона» націлилася на оборонця «Баварії» – ЗМІ
«Залишилося вийти на поле». Потенційний дебютант оцінив атмосферу в збірній України
«Залишилося вийти на поле». Потенційний дебютант оцінив атмосферу в збірній України
ПСЖ задумав шалений обмін заради зірки чемпіонату Італії
ПСЖ задумав шалений обмін заради зірки чемпіонату Італії
Віцечемпіон України забрав обидва призи за підсумками туру Прем'єр-ліги
Віцечемпіон України забрав обидва призи за підсумками туру Прем'єр-ліги

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 листопада 2026
113K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
103K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
75K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
70K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

Зеленський поставив крапку у багаторічній інтризі навколо відомого київського університету
Сьогодні, 18:02
«Чим пишатися?»: вчителька розкритикувала колег, які відмовляються використовувати ШІ
Сьогодні, 16:22
Ректора університету Богомольця відсторонено від посади: що відомо
Сьогодні, 15:08
В Україні до 12°, в західних областях дощитиме: погода на 10 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 10 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Шкільний скандал на Київщині: вчителям урізають зарплати, директорки дали пояснення
Вчора, 19:36

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua