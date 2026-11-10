Ірак через санкції США заборонив посадку літака зі збірною Ірану з футболу

Іранські футболісти прямувала до Іраку для участі у турнірі за участю чотирьох країн

8 вересня США внесли до списку санкцій щодо Ірану 35 авіакомпаній

Ірак заборонив літаку, на борту якого була збірна Ірану з футболу, здійснити посадку в аеропорту Басри у зв'язку з санкціями США, введеними щодо іранських авіакомпаній. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За словами співробітника іранського консульства, літак повернувся до Ірану і приземлився в аеропорту Абадана, а команда тепер дістанеться Басри наземним транспортом.

Іранські футболісти прямувала до Іраку для участі у турнірі за участю чотирьох країн – Ірану, Іраку, Лівану та Палестини. У стартовій зустрічі збірна Ірану 14 листопада має зіграти з палестинцями.

8 вересня США внесли до списку санкцій щодо Ірану 35 авіакомпаній та інших фірм, що працюють у сфері авіаперевезень.

Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд (CAS) у швейцарській Лозанні зобов'язав Міжнародну федерацію хокею на льоду допустити російські команди до змагань.

CAS відхилив п'ять резолюцій керівної організації світового хокею. Тепер федерація зобов'язана забезпечити участь російських команд у сезоні 2026/27. Раніше збірна Росії не потрапила до списку учасників Чемпіонату світу 2027.

Після цього рішення збірні Чехії, Швеції, Данії, Норвегії, Фінляндії, Австрії та Латвії заявили, що відмовляються грати з Росією на світовій першості.