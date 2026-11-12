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Іран заявив про готовність бити по базах США у Європі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Іран заявив про готовність бити по базах США у Європі
Мохсен Резаї пригрозив США
фото: АР

Резаї підкреслив, що Іран «візьме на приціл віддаленіші американські військові об'єкти»

Секретар Вищої ради національної безпеки генерал-майор Мохсен Резаї заявив, що Іран готовий атакувати американські військові бази в Європі, якщо США використовуватимуть їх для запуску літаків з метою ударів по Тегерану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Резаї наголосив, що Іран може вдарити по базах Штатів далеко за межами регіону Близького Сходу. Він підкреслив, що Іран «візьме на приціл віддаленіші американські військові об'єкти – включно з тими, які ми ще не атакували».

«Якщо американські літаки злетять з американської військової бази, навіть розташованої в європейській країні чи іншому віддаленому регіоні, щоб бомбити Іран, ми завдамо удару і по цих базах. Ми можемо навіть завдати удару по певних островах, які, на їхню думку, знаходяться поза зоною досяжності наших ракет», – сказав секретар.

Резаї додав, що майбутня мирна угода має передбачати врегулювання ситуації «на всіх фронтах Західної Азії, особливо в Лівані». 

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі пригрозив США масштабною військовою відповіддю, якщо Вашингтон відмовиться від запропонованого Тегераном плану припинення війни. Іранська пропозиція передбачає виконання американських вимог Тегерана та відкриття Ормузької протоки протягом двох днів.

Теги: Іран США війна Європа

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