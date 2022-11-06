Головна Світ Політика
search button user button menu button

Шольц та Байден провели телефонну розмову: ключовою темою стала війна в Україні

Юрій Лящук
glavcom.ua
Шольц та Байден провели телефонну розмову: ключовою темою стала війна в Україні
Лідери держав підтвердили свою рішучість продовжувати підтримувати Україну
фото з відкритих джерел

Президенти засудили триваючі обстріли з боку Росії цивільної інфраструктури України

Канцлер ФРН Олаф Шольц провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом і обговорив з ним ситуацію навколо України та нещодавній візит у КНР. Про це повідомив заступник речника федерального уряду Вольфганг Бюхнер.

«Федеральний канцлер і президент засудили триваючі обстріли з боку Росії цивільної інфраструктури, зокрема об’єктів енергопостачання в Україні. Також йшлося про російські погрози та необґрунтовані звинувачення з боку Росії на адресу України щодо використання так званої брудної бомби. Обидва підтвердили свою рішучість продовжувати підтримувати Україну в міру своїх можливостей. Заклик президента Зеленського до справедливого миру заслуговує на повну підтримку», – зазначив представник пресслужби.

За його словами, глава німецького уряду поінформував американського президента про хід і результати своєї поїздки до Пекіна. «Обидва визнали чітку заяву президента Китаю Сі Цзіньпіна, який виступив проти використання ядерної зброї, а також проти загрози її використання», – зазначив Бюхнер.

Як повідомлялося, Шольц здійснив одноденний офіційний візит до Китаю 4 листопада.

Відзначимо, канцлер Німеччини задоволений, що обговорив українське питання в Китаї.

Читайте також: Шольц зазнав гучного фіаско в Китаї. Що це значить для України
Теги: росія Джозеф Байден війна Україна Олаф Шольц

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Це межа, яку не можна переходити
Удар ядерною зброєю по Україні: Шольц застеріг диктатора Путіна
Вчора, 22:59
Україна має переглянути публічну відмову брати участь у мирних переговорах
Адміністрація Байдена просить Україну показати відкритість до переговорів з РФ – ЗМІ
Сьогодні, 05:18
В Росії проблеми з постачанням своєї армії
Байден назвав головну проблему армії Путіна
Сьогодні, 05:41

Політика

Шольц та Байден провели телефонну розмову: ключовою темою стала війна в Україні
Шольц та Байден провели телефонну розмову: ключовою темою стала війна в Україні
«Підробка невисокої якості»: поляки спростували фейк про графіті зі Зеленським (фото)
«Підробка невисокої якості»: поляки спростували фейк про графіті зі Зеленським (фото)
«Шатай режим! У*бывай отсюда!»: у Казані «мобіки» влаштували бунт (відео)
«Шатай режим! У*бывай отсюда!»: у Казані «мобіки» влаштували бунт (відео)
Переговори з РФ: Штайнмаєр заявив, що рішення за Україною
Переговори з РФ: Штайнмаєр заявив, що рішення за Україною
Територіальні претензії до України: Угорщина поставила Путіна на місце
Територіальні претензії до України: Угорщина поставила Путіна на місце
Кирило знову закликав молитися за Путіна і тих, хто вбиває українців
Кирило знову закликав молитися за Путіна і тих, хто вбиває українців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
123K
Що означатиме присутність Путіна на саміті «Великої двадцятки»: позиція Банкової
119K
Московський патріарх Кирило зробив заяву про загибель Росії
92K
Армія Росії має піти. Якими є умови для переговорів між Путіним і Зеленським
91K
«Путіну не потрібні українці»: Кличко звернувся до киян через можливий блекаут
79K
Байден назвав головну проблему армії Путіна
60K
«Військкомати не справляються»: Арестович назвав реальні цифри мобілізованих росіян

Новини

У Білорусі проводиться доукомплектування військ російських окупантів
Вчора, 07:27
ЗСУ знищили на Херсонщині колону окупантів і три їхні переправи
Вчора, 07:16
Проти армії та за Путіна – ЗМІ розкрили, яка насправді ціна критики воєнкорів окупантів
4 листопада, 08:40
Засоби ППО, станція розвідки окупантів: ЗСУ завдали потужних ударів по ворогу
4 листопада, 07:18
Ворог наступає на трьох напрямках, ЗСУ відбили 12 атак – Генштаб
3 листопада, 07:12
На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
1 листопада, 07:35

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту