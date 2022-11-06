Шольц та Байден провели телефонну розмову: ключовою темою стала війна в Україні

Президенти засудили триваючі обстріли з боку Росії цивільної інфраструктури України

Канцлер ФРН Олаф Шольц провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом і обговорив з ним ситуацію навколо України та нещодавній візит у КНР. Про це повідомив заступник речника федерального уряду Вольфганг Бюхнер.

«Федеральний канцлер і президент засудили триваючі обстріли з боку Росії цивільної інфраструктури, зокрема об’єктів енергопостачання в Україні. Також йшлося про російські погрози та необґрунтовані звинувачення з боку Росії на адресу України щодо використання так званої брудної бомби. Обидва підтвердили свою рішучість продовжувати підтримувати Україну в міру своїх можливостей. Заклик президента Зеленського до справедливого миру заслуговує на повну підтримку», – зазначив представник пресслужби.

За його словами, глава німецького уряду поінформував американського президента про хід і результати своєї поїздки до Пекіна. «Обидва визнали чітку заяву президента Китаю Сі Цзіньпіна, який виступив проти використання ядерної зброї, а також проти загрози її використання», – зазначив Бюхнер.

Як повідомлялося, Шольц здійснив одноденний офіційний візит до Китаю 4 листопада.

Відзначимо, канцлер Німеччини задоволений, що обговорив українське питання в Китаї.