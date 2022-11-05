Удар ядерною зброєю по Україні: Шольц застеріг диктатора Путіна

Це межа, яку не можна переходити

Застосування ядерної зброї Росією проти України є лінією, яку не можна переходити

Застосування ядерної зброї Росією проти України є лінією, яку не можна переходити. Від такого кроку треба утриматись. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, якого цитує телеслужба Tagesschau.

«Неприпустимо, неприпустимо застосовувати ядерну зброю у цьому конфлікті», – сказав Шольц

Канцлер закликав Росію чітко заявити, що вона цього робити не буде, бо це межа, яку не можна переходити. У п'ятницю під час візиту до Китаю канцлер ФРН наголосив, що Німеччина та КНР вважають, що ядерні загрози неприйнятні. За словами Шольца, він і голова КНР Сі Цзіньпін єдині на думці, що ядерні загрози безвідповідальні та дуже небезпечні.

Відзначимо, що у Середземне море увійшла найбільша у світі атомна субмарина.

Нагадаємо, Росія 26 жовтня провела навчання своїх ядерних сил. У рамках навчань, за перебігом яких спостерігав російський диктатор Володимир Путін, армія держави-агресорки провела тренувальні пуски балістичних ракет із ядерними боєголовками по полігону «Кура» на Камчатці.

Зазначимо, це уже другі ядерні навчання Росії у 2022 році, перші відбулися за п'ять днів до вторгнення в Україну.

Сполучені Штати Америки попередили Путіна про наслідки, з якими зіткнеться його країна у разі ядерного удару по Україні.