Адміністрація Байдена просить Україну показати відкритість до переговорів з Росією – ЗМІ

США намагаються забезпечити збереження Києвом підтримки з боку інших країн

Адміністрація президента США Джо Байдена приватно просить українське керівництво показати відкритість до переговорів з країною-агресором Росією. Про це пише Washington Post з посиланням на людей, знайомих з ходом обговорень.

За словами джерел, прохання американських чиновників спрямоване не на те, щоб підштовхнути Україну за стіл переговорів, а на те, щоб забезпечити збереження Києвом підтримки з боку інших країн, що стикаються «з побоюваннями виборців щодо розтягування війни в Україні на роки».

«Адміністрація Байдена приватно закликає українських лідерів показати відкритість до переговорів з Росією і переглянути публічну відмову брати участь у мирних переговорах, якщо президента Володимира Путіна не буде відсторонено від влади», – йдеться в повідомленні газети.

Раніше Україна офіційно відмовилась від будь-яких переговорів з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо Російський диктатор Володимир Путін буде брати участь у саміті G20, то Україна не буде.

Також повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін використовуватиме зернову угоду, сторонами якої є ООН, Туреччина та Україна, для тиску на країни «Великої двадцятки» (G20).

При цьому у вересні Кремль визнав, що Путін боїться їхати на зустріч G20.

Деякі аналітики вже прогнозують, що після загострення у вересні-жовтні, на саміт «Групи 20» (G20), який відбудеться 15-16 листопада 2022 року в Індонезії може вперше постати питання про «мирну угоду» між Україною і Росією.

Також Білий дім зробив офіційну заяву щодо участі Байдена у саміті G20.