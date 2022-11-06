Байден назвав головну проблему армії Путіна

В Росії проблеми з постачанням своєї армії

В Росії виникли складнощі у виробництві своєї зброї

Нині Росія не може у великих кількостях забезпечувати свою армію озброєнням та виробляти нову зброю через дефіцит необхідних матеріалів. Про це заявив президент США Джо Байден під час свого виступу в Сан-Дієго, штат Каліфорнія, присвяченому розвитку нових технологій.

За словами Джо Байдена, у Росії складності в постачанні своєї армії. Також «у них виникли складнощі у виробництві своєї зброї», – заявив Джо Байден.

Президент США також наголосив на важливості виробництва мікрочіпів для національної безпеки та оборони та нагадав, що вони відіграють важливу роль, наприклад, у виробництві ракет Javelin, які США надавали Україні, щоб «допомогти захиститися від грубої та неспровокованої війни Путіна».

Раніше повідомлялось, що адміністрація Байдена просить Україну показати відкритість до переговорів з Росією.

Також Арестович назвав реальні цифри мобілізованих росіян.

Додамо, триває 256-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.