Головна Світ Політика
search button user button menu button

Байден назвав головну проблему армії Путіна

Юрій Лящук
glavcom.ua
Байден назвав головну проблему армії Путіна
В Росії проблеми з постачанням своєї армії
фото з відкритих джерел

В Росії виникли складнощі у виробництві своєї зброї

Нині Росія не може у великих кількостях забезпечувати свою армію озброєнням та виробляти нову зброю через дефіцит необхідних матеріалів. Про це заявив президент США Джо Байден під час свого виступу в Сан-Дієго, штат Каліфорнія, присвяченому розвитку нових технологій.

За словами Джо Байдена, у Росії складності в постачанні своєї армії. Також «у них виникли складнощі у виробництві своєї зброї», – заявив Джо Байден.

Президент США також наголосив на важливості виробництва мікрочіпів для національної безпеки та оборони та нагадав, що вони відіграють важливу роль, наприклад, у виробництві ракет Javelin, які США надавали Україні, щоб «допомогти захиститися від грубої та неспровокованої війни Путіна».

Раніше повідомлялось, що адміністрація Байдена просить Україну показати відкритість до переговорів з Росією.

Також Арестович назвав реальні цифри мобілізованих росіян.

Додамо, триває 256-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Читайте також: США готуються накласти додаткові санкції на Іран за постачання зброї Росії
Теги: війна США росія Джозеф Байден армія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська сторона наголосила на гарантіях безпеки
Що вважати перемогою України у війні з РФ: Єрмак погодив із США конкретні пункти
Вчора, 00:44
США нададуть Україні всю необхідну зброю
США допоможуть Україні відвоювати Херсон – заява Саллівана
Вчора, 06:58
США засуджують партнерство Ірану з РФ
США готуються накласти додаткові санкції на Іран за постачання зброї Росії
Сьогодні, 03:57

Політика

Як Іран використає проти Росії постачання зброї – висновок ISW
Як Іран використає проти Росії постачання зброї – висновок ISW
Російська армія покладається на зеків «Вагнера» у війні з Україною – аналітика ISW
Російська армія покладається на зеків «Вагнера» у війні з Україною – аналітика ISW
Байден назвав головну проблему армії Путіна
Байден назвав головну проблему армії Путіна
Адміністрація Байдена просить Україну показати відкритість до переговорів з РФ – ЗМІ
Адміністрація Байдена просить Україну показати відкритість до переговорів з РФ – ЗМІ
«Військкомати не справляються»: Арестович назвав реальні цифри мобілізованих росіян
«Військкомати не справляються»: Арестович назвав реальні цифри мобілізованих росіян
США готуються накласти додаткові санкції на Іран за постачання зброї Росії
США готуються накласти додаткові санкції на Іран за постачання зброї Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
223K
Китай вже не стримується у своїй «незацікавленості» у війні Росії в Україні
217K
Банкова назвала склад делегації для переговорів із Росією
118K
Шольц зазнав гучного фіаско в Китаї. Що це значить для України
114K
Послання Путіну. У Середземне море увійшла найбільша у світі атомна субмарина
103K
Зеленський натякнув Путіну: Чорноморський флот в українському Криму буде знищено
78K
Лукашенко образився на Зеленського: ставився як до своєї дитини (відео)

Новини

У Білорусі проводиться доукомплектування військ російських окупантів
Вчора, 07:27
ЗСУ знищили на Херсонщині колону окупантів і три їхні переправи
Вчора, 07:16
Проти армії та за Путіна – ЗМІ розкрили, яка насправді ціна критики воєнкорів окупантів
4 листопада, 08:40
Засоби ППО, станція розвідки окупантів: ЗСУ завдали потужних ударів по ворогу
4 листопада, 07:18
Ворог наступає на трьох напрямках, ЗСУ відбили 12 атак – Генштаб
3 листопада, 07:12
На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
1 листопада, 07:35

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту