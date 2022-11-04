Візит Шольца в Китай: канцлер Німеччини задоволений, що обговорив українське питання

Шольц назвав свій візит «правильним, таким, який відбувся в потрібний час»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає правильним те, що здійснив свій перший візит до Китайської Народної Республіки зараз, коли світова спільнота має змусити Росію припинити загарбницьку війну проти України. Про це він заявив журналістам, завершуючи одноденний візит до Пекіна, передає DW.

«Було правильно, що переговори відбулися зараз. Особливо це стосується війни Росії проти України. Це небезпечна ситуація для всього світу, небезпечна ситуація для Європи, і всі тут, у Китаї, знають, що ескалація війни матиме наслідки для всіх нас. Тому для мене було дуже важливо підкреслити, що всі чітко говорять: ескалація шляхом застосування тактичної ядерної зброї неможлива. Я радий, що ми досягли згоди щодо цього», – сказав Шольц.

Він назвав свій візит «правильним, таким, який відбувся в потрібний час», а свої переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном і прем’єром Держради Лі Кецяном «дуже серйозними, дуже детальними». Німецький політик вважає, що «трохи зрушив» деякі питання саме в той момент, коли це було важливо.

Глава німецького уряду особливо виділив досягнення консенсусу, що «застосування ядерної зброї виключається».

Важливим політик назвав також те, що сторони знайшли спосіб продовжити обговорення всіх питань, щодо яких вони не згодні, але щодо яких можуть виробити спільну точку зору. До таких, зокрема, належать питання щодо прав людини, перспективи для Тайваню, але також економічного розвитку, зокрема, взаємних інвестицій і умов роботи бізнесу на території країн.

Візит тривав 11 годин, перед його початком і потім в літаку члени делегації, серед яких були представники німецького бізнесу, мали зробити щонайменше два ПЦР-тести, при цьому китайські керівники утрималися від рукопотискань. Німецькі гості змушені були пересуватися в жорстко визначеному периметрі.

Раніше повідомлялось, що Бахрейн несподівано взявся мирити Україну з Росією.