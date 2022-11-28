Швеція назвала умови припинення війни в Україні 

Крани-терористка повинна бути переможена

Швеція готова й надалі підтримувати Україну у війні. Росія повинна зазнати поразки, аби конфлікт нарешті закінчився. Про це сказав міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем в інтерв'ю для LRT.

За словами міністра, останній пакет військової допомоги Швеції для України став дорожчим за сукупну вартість усіх попередніх. Він відзначив, що його країна планує й надалі допомагати нашим воїнам, оскільки вони за усіх спиняють агресію Росії.

«Лише завдавши їй (Росії – ред.) поразки у війні ми зможемо забезпечити мирне і стабільне майбутнє. Територіальна цілісність України має бути відновлена. А для цього останнє слово має бути за українською владою. Але єдине, що може завершити цей конфлікт – це військова поразка Росії», – заявив Більстрем.

Міністр зауважив, що поразка України була б сигналом для всіх авторитарних країн, що війна, хоч й застарілий, однак можливий спосіб досягнення політичних цілей.

«Це було б абсолютно неприйнятно. Швеція – дуже миролюбна країна. Але ми вміємо розпізнати війни, у яких необхідно перемогти», – наголосив міністр.

Раніше стало відомо, що Швеція оголосила про ще один пакет допомоги у сфері безпеки для України вартістю 720 млн шведських крон (понад 2,5 млрд грн).

Нагадаємо, 22 листопада у Швеції місцеві правоохоронці заарештували подружжя громадян Росії, яких підозрюють у незаконній розвідувальній діяльності.