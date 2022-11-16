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Швеція надасть для України системи протиповітряної оборони та зимове спорядження 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Швеція надасть для України системи протиповітряної оборони та зимове спорядження 
Українці вдячні шведам за підтримку  
фото з відкритих джерел

До пакету увійде транспорт для ЗСУ 

Швеція оголосила про ще один пакет допомоги у сфері безпеки для України вартістю 720 млн шведських крон (понад 2,5 млрд грн). Про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова.

«Хороші новини зі Скандинавії: Швеція оголосила про ще один пакет допомоги у сфері безпеки для України вартістю 720 млн шведських крон. Системи протиповітряної оборони, транспортні засоби, зимове спорядження допомагатимуть нашим воїнам і підтримуватимуть Україну у боротьбі», – зазначив Резніков. 

Він подякував прем'єр-міністру Ульфу Крістерссону, міністру оборони Полу Йонсону і народу Швеції. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Швеція направить в Україну системи протиповітряної оборони, але з міркувань безпеки не може сказати, які саме. 

Крім того, Пентагон у четвер, 11 листопада, оголосив про новий пакет військової допомоги ЗСУ. 

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Теги: Міноборони транспорт Швеція

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