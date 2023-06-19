Сі Цзіньпін дав Блінкену одну обіцянку щодо Росії – CNN

На зустрічі з Блінкеном голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай поважає інтереси США і не «кидатиме їм виклик»

Влада Китаю запевнила держсекретаря США Ентоні Блінкена в тому, що країна не надавала і не надаватиме летальної допомоги Росії. Американський чиновник зазначив, що цінує ці гарантії і Вашингтон не має жодних доказів, що вони не дотримуються. Про це пише CNN.

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Проте США, як і раніше, стурбовані можливою співпрацею з Москвою приватних китайських фірм, сказав Блінкен. За його словами, ці компанії здатні постачати Росії технології, які потім використовуються нею для продовження війни в Україні. У зв'язку з цим Блінкен попросив китайське керівництво «бути дуже пильним у цьому питанні».

На зустрічі з Блінкеном голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай поважає інтереси США і не «кидатиме їм виклик», проте Пекін розраховує, що Вашингтон дотримуватиметься аналогічної позиції.

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Сі Цзіньпін зазначив, що «нині міжнародне співтовариство загалом стурбоване статус-кво китайсько-американських відносин», тому країнам слід використовувати спільні інтереси та відмовитися від практики загроз на користь «мирного співіснування та дружньої співпраці». Лідер КНР наголосив, що від цього залежить майбутнє і доля людства.

У відповідь Блінкен заявив, що США не прагнуть нової холодної війни і не мають наміру змінювати систему Китаю. Окремо він наголосив, що Вашингтон не підтримує незалежність Тайваню.

Блінкен також зазначив, що США продовжать просувати своє бачення вільного й відкритого світу, та підтримують заснований на правилах міжнародний порядок. Держсекретар запросив китайських дипломатів до Вашингтона і вони домовилися запланувати такий візит на дату, що буде підходити обом сторонам. Він додав, що сторони також досягли прогресу та досягли згоди щодо деяких конкретних питань. Сі наголосив, що взаємодія між державами «завжди має базуватися на взаємній повазі та щирості».

Нагадаємо, Блінкен вирушив до Пекіна з візитом, щоб повернути напружені відносини між США і Китаєм у попереднє русло і торкнутися таких тем, як війна в Україні. Офіційні представники обох урядів не покладали великих надій на цей візит, але Блінкен заприсягся порушити «нашу дуже реальну заклопотаність з цілої низки питань», включно з вторгненням Росії. Перша зустріч Блінкена зі своїм колегою-дипломатом завершилася через п'ять із половиною годин.

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Раніше у травні Мінфін США ввів санкції проти дев'яти зареєстрованих у КНР організацій через зв'язок із Росією. Серед них компанії, що працюють у сфері авіабудування, виробники безпілотників та постачальники мікроелектроніки. Під обмеження потрапили: Beijing Lucheng Weiye Technology Development, Beijing Xinghua Hengcheng Technology Development, Yantu Import Export, Asia Pacific Links, Gold Miles, IPS Pacific, Kraverton Construction and Development, Welmart Group, Novo Blockchain Consultoria.

США також запровадили заборону на імпорт у країну продукції китайського виробника принтерів Ninestar, а також хімічної компанії Xingjang Zhongtai Chemical у зв'язку з порушеннями прав людини.

Ninestar, четвертий виробник лазерних принтерів у світі, та Xingjang Zhongtai Chemical з 9 червня не допускаються до ланцюжка постачання у США за участь у діловій практиці, спрямованій проти уйгурів Китаю та інших груп, що переслідуються.

За оцінками експертів ООН та правозахисних груп, понад мільйон людей, переважно уйгури та мусульманські меншини, утримуються в таборах у західному китайському регіоні Сіньцзян в останні роки.